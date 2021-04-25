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Динамо – Ингулец: видеотрансляция матча с чемпионством на кону

25 апреля, 16:23

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите поединок на НСК "Олимпийский", в котором киевляне могут оформить первое с 2016 года "золото" УПЛ, за три тура до финиша став недостижимыми для Шахтера

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 25 апреля, на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит матч 23-го тура Премьер-лиги Динамо – Ингулец. Начало – в 17:00. Если хозяева побеждают, то гарантируют себе первое за пять лет чемпионство Украины. Онлайн Динамо – Ингулец доступен на нашем сайте.

ТРАНСЛЯЦИЯ ДИНАМО – ИНГУЛЕЦ

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забитые 46
Пропущеные 14
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забитые 44
Пропущеные 16
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
22
12
5
5
39
19
20
41
Забитые 39
Пропущеные 19
Разница 20
Результаты последних матчей: В П В В П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забитые 32
Пропущеные 21
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забитые 33
Пропущеные 23
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: П П В В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
5
10
34
34
0
29
Забитые 34
Пропущеные 34
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П В В
8
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
7
3
12
21
47
-26
24
Забитые 21
Пропущеные 47
Разница -26
Результаты последних матчей: В В П П В
10
МариупольМариупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забитые 22
Пропущеные 38
Разница -16
Результаты последних матчей: П Н П В Н
11
ИнгулецИнгулецИнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
12
РухРухРух
22
4
8
10
20
36
-16
20
Забитые 20
Пропущеные 36
Разница -16
Результаты последних матчей: В Н В П П
13
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
25
40
-15
18
Забитые 25
Пропущеные 40
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П П
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забитые 15
Пропущеные 40
Разница -25
Результаты последних матчей: П В П Н Н

Отметим, что в матче первого круга этих команд, который состоялся в ноябре в Кропивницком, Динамо оказалось сильнее Ингульца – 2:0. Мячи у киевлян тогда забили Гармаш и Шапаренко.

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Добавим, что за несколько дней до сегодняшнего матча босс соперников киевлян Александр Поворознюк чудом не пострадал от взрыва гранаты в Петрово. При этом погиб находившийся в одной комнате с ним бизнесмен.

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