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Динамо договорилось с победителем Лиги Европы о товарищеском матче

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июля, 15:57
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Подопечные Мирчи Луческу задержатся на тренировочном сборе в Швейцарии и сыграют с Вильярреалом, поскольку их старт в чемпионате Украины отложен
"Вильярреал" - "Динамо"
"Вильярреал" - "Динамо" / Фото: Reuters

Новый сезон украинской Премьер-лиги стартует 23 июля. Однако динамовцы пропустят первый тур, поскольку их соперник, Олимпик, снялся с турнира. Поэтому действующие чемпионы решили провести еще один контрольный матч за рубежом. Сейчас киевляне тренируются в Швейцарии. Как мы писали, футболист ЦСКА не обрадовался первому голу за Динамо.

В понедельник, 26 июля, команда Мирчи Луческу сразится с Вильярреалом – седьмой командой Ла Лиги. Информацию об этом сообщил сайт испанского клуба, тогда как официальные источники "бело-голубых" молчат.

Победитель Лиги Европы минувшего сезона запланировал сбор в соседней Австрии, куда и подъедет украинский гранд для игры. Напомним, что Динамо встречалось с подопечными Унаи Эмери в Лиге Европы и дважды уступило на стадии 1/8 финала.

На днях Динамо отдало своего чемпиона мира Черноморцу.

Следующий "товарняк" киевская команда сыграет 14 июля со швейцарским Сьоном. Интересно, что в июле украинцы четыре встречи с командами Швейцарии завершали ничьими, а обыграли лишь любителей из Франции.

Недавно Динамо подписало форварда Колоса.

Вспомним, как киевляне играли с Зарей в чемпионате страны:

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4
4
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0
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#
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И
Г
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1
Бельгия
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7:1
9
2
Дания
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3
3
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3
1:3
3
4
Россия
3
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3
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И
Г
О
1
Англия
3
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7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
Швеция
3
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2
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3
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5
3
Словакия
3
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3
4
Польша
3
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И
Г
О
1
Франция
3
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5
2
Германия
3
6:5
4
3
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3
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Венгрия
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