"Динамо" – "Десна": прогноз на матч от футбольного комментатора

В стартовом матче второго тура чемпионата Украины встречаются "Динамо" и "Десна". Поединок на "Олимпийском" в Киеве начнется в 19:00 ("Динамо" – "Десна" смотреть онлайн). Сможет ли Мирча Луческу добыть для киевлян третью подряд победу в официальных играх? Анонс и прогноз игры от известного футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

Реклама

Украинская Премьер-лига возвращается после паузы сборных центральным матчем тура, который состоится в пятницу из-за того, что уже на следующей неделе киевлянам играть матч квалификации Лиги чемпионов. Обе команды начали сезон чемпионата с уверенных побед – "Динамо" разгромило "Олимпик" (4:1), а "Десна" справилась с "Зарей" (3:1). Интересно, в какой форме будут столичные футболисты, которые добавили к своему опыту еще несколько недель плодотворных тренировок под руководством Мирчи Луческу. Точно не поможет им Никита Бурда, травмировавший ахиллово сухожилие и вылетевший на долгое время. С другой стороны, Миколенко, Попов и Вербич восстановились и готовы к выходу в основе.

Во время паузы ФИФА "Динамо" сыграло один спарринг, минимально обыграв "Колос" (1:0), благодаря голу недавно вернувшегося в команду Артема Кравца. А вот черниговчане провели сразу три товарищеские игры – с дублем "Шахтера" (5:1), "Оболонью" (5:2) и "Полесьем" (0:0).

В прошлом сезоне "Десна" дважды обыграла "бело-синих", одна встреча завершилась победой киевлян и еще одна – ничьей.

Реклама

Наверняка, "Динамо" не будет просто, потому что команда Рябоконя немало готовилась к этой игре. Однако, уверен, что хозяева победят. С другой стороны, не стоит ожидать феерии. Скорее, напряженное тактическое противостояние. Так что голов в обоих таймах, скорее всего, не будет.

Первый официальный матч Луческу – закулисье поединка "Олимпик" – "Динамо":

Все подробности в спецтеме Первая осечка Луческу

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама