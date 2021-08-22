22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
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Динамо

21:30

Десна

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
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Динамо – Десна: онлайн центрального матча 5 тура чемпионата Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
22 августа, 12:43
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В воскресенье, 22 августа, в пятом туре чемпионата Украины сойдутся лидеры – киевское Динамо примет черниговскую Десну. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча

Поединок пройдет в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Начнется встреча в 21:30.

ОНЛАЙН ДИНАМО – ДЕСНА

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Это будет 10-я встреча между командами. Почти половину матчей завершилось в пользу Динамо – 4. Однако и Десна может похвастаться двумя победами над именитым соперником. При этом, они обыгрывали киевлян даже на их стадионе!

Также стоит отметить, что Динамо не может обыграть Десну уже на протяжении четырех матчей – с декабря 2019 года. С тех пор команды расписали три мировых, а еще один поединок завершился в пользу Десны.

Турнирное положение Динамо и Десны:

В прошлом туре Динамо неожиданно потеряло очки в матче с аутсайдером Премьер-лиги Ингульцом (1:1). Больше всего киевлянам от болельщиков досталось не за сам результат, а за качество игры.

Впрочем, Мирча Луеску не стал устраивать разнос в раздевалке. Румынский наставник вернулся на тренерский мостик после проблем со здоровьем и в матче с Десной сможет руководить командой с бровки поля.

Десна, которая едва не исчезла с футбольной карты Украины во время межсезонья, феноменально стартовала в этом сезоне. Черниговцы одержали четыре подряд победы и до начала пятого тура возглавляли турнирную таблицу.

После вчерашней победы на вершину выбрался Шахтер, однако Десна может их потеснить, если сумеет обыграть Динамо.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
5
4
0
1
11
3
8
12
Забитые 11
Пропущеные 3
Разница 8
Результаты последних матчей: В В П В В
2
Десна Десна Дес
4
4
0
0
9
2
7
12
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В В
3
Ворскла Ворскла Вор
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н В В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
3
1
0
9
2
7
10
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В В В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
5
3
1
1
10
5
5
10
Забитые 10
Пропущеные 5
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В В Н
6
Александрия Александрия Але
4
2
1
1
4
3
1
7
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В П В
7
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забитые 5
Пропущеные 8
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П В
8
Колос Колос Кол
3
1
2
0
2
1
1
5
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В Н
9
Верес Верес Вер
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забитые 3
Пропущеные 7
Разница -4
Результаты последних матчей: В Н П П Н
10
Заря Заря Зар
4
1
1
2
7
5
2
4
Забитые 7
Пропущеные 5
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П В П
11
Минай Минай Мин
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н П В
12
Рух Рух Рух
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П П
13
Черноморец Черноморец Чер
5
1
0
4
5
14
-9
3
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: П В П П П
14
Львов Львов Льв
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забитые 3
Пропущеные 9
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П Н
15
Мариуполь Мариуполь Мар
4
0
1
3
5
8
-3
1
Забитые 5
Пропущеные 8
Разница -3
Результаты последних матчей: П П П Н
16
Ингулец Ингулец Инг
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забитые 3
Пропущеные 10
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П

Букмекеры о матче Динамо – Десна:

Впрочем, букмекеры не верят в такой исход поединка: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.36, на ничью – 4.90, на победу Десны – 9.00.

Где смотреть матч Динамо – Десна:

Матч Динамо – Десна в прямом эфире покажут на телеканале 2+2, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Также поединок покажут на клубном канале киевлян в Youtube. Трансляция начнется в 21:30.

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Команда
И
Г
О
1
Шахтер
5
11:3
12
2
Десна
4
9:2
12
3
Ворскла
5
11:4
11
4
Динамо
4
9:2
10
5
Днепр-1
5
10:5
10
6
Александрия
4
4:3
7
7
Металлист 1925
5
5:8
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Верес
5
3:7
5
10
Заря
4
7:5
4
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Черноморец
5
5:14
3
14
Львов
4
3:9
2
15
Мариуполь
4
5:8
1
16
Ингулец
4
3:10
1
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Воскресенье, 22 августа
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