Динамо – Десна: онлайн центрального матча 5 тура чемпионата Украины

В воскресенье, 22 августа, в пятом туре чемпионата Украины сойдутся лидеры – киевское Динамо примет черниговскую Десну. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча

Поединок пройдет в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Начнется встреча в 21:30.

ОНЛАЙН ДИНАМО – ДЕСНА

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Это будет 10-я встреча между командами. Почти половину матчей завершилось в пользу Динамо – 4. Однако и Десна может похвастаться двумя победами над именитым соперником. При этом, они обыгрывали киевлян даже на их стадионе!

Также стоит отметить, что Динамо не может обыграть Десну уже на протяжении четырех матчей – с декабря 2019 года. С тех пор команды расписали три мировых, а еще один поединок завершился в пользу Десны.

Турнирное положение Динамо и Десны:

В прошлом туре Динамо неожиданно потеряло очки в матче с аутсайдером Премьер-лиги Ингульцом (1:1). Больше всего киевлянам от болельщиков досталось не за сам результат, а за качество игры.

Впрочем, Мирча Луеску не стал устраивать разнос в раздевалке. Румынский наставник вернулся на тренерский мостик после проблем со здоровьем и в матче с Десной сможет руководить командой с бровки поля.

Десна, которая едва не исчезла с футбольной карты Украины во время межсезонья, феноменально стартовала в этом сезоне. Черниговцы одержали четыре подряд победы и до начала пятого тура возглавляли турнирную таблицу.

После вчерашней победы на вершину выбрался Шахтер, однако Десна может их потеснить, если сумеет обыграть Динамо.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Шахтер Шах 5 4 0 1 11 3 8 12 Забитые 11 Пропущеные 3 Разница 8 Результаты последних матчей: В В П В В 2 Десна Дес 4 4 0 0 9 2 7 12 Забитые 9 Пропущеные 2 Разница 7 Результаты последних матчей: В В В В 3 Ворскла Вор 5 3 2 0 11 4 7 11 Забитые 11 Пропущеные 4 Разница 7 Результаты последних матчей: В Н В В Н 4 Динамо Дин 4 3 1 0 9 2 7 10 Забитые 9 Пропущеные 2 Разница 7 Результаты последних матчей: Н В В В 5 Днепр-1 Дне 5 3 1 1 10 5 5 10 Забитые 10 Пропущеные 5 Разница 5 Результаты последних матчей: В П В В Н 6 Александрия Але 4 2 1 1 4 3 1 7 Забитые 4 Пропущеные 3 Разница 1 Результаты последних матчей: Н В П В 7 Металлист 1925 Мет 5 2 0 3 5 8 -3 6 Забитые 5 Пропущеные 8 Разница -3 Результаты последних матчей: П П В П В 8 Колос Кол 3 1 2 0 2 1 1 5 Забитые 2 Пропущеные 1 Разница 1 Результаты последних матчей: Н В Н 9 Верес Вер 5 1 2 2 3 7 -4 5 Забитые 3 Пропущеные 7 Разница -4 Результаты последних матчей: В Н П П Н 10 Заря Зар 4 1 1 2 7 5 2 4 Забитые 7 Пропущеные 5 Разница 2 Результаты последних матчей: Н П В П 11 Минай Мин 4 1 1 2 2 4 -2 4 Забитые 2 Пропущеные 4 Разница -2 Результаты последних матчей: П Н П В 12 Рух Рух 5 1 1 3 4 8 -4 4 Забитые 4 Пропущеные 8 Разница -4 Результаты последних матчей: П Н В П П 13 Черноморец Чер 5 1 0 4 5 14 -9 3 Забитые 5 Пропущеные 14 Разница -9 Результаты последних матчей: П В П П П 14 Львов Льв 4 0 2 2 3 9 -6 2 Забитые 3 Пропущеные 9 Разница -6 Результаты последних матчей: Н П П Н 15 Мариуполь Мар 4 0 1 3 5 8 -3 1 Забитые 5 Пропущеные 8 Разница -3 Результаты последних матчей: П П П Н 16 Ингулец Инг 4 0 1 3 3 10 -7 1 Забитые 3 Пропущеные 10 Разница -7 Результаты последних матчей: Н П П П

Букмекеры о матче Динамо – Десна:

Впрочем, букмекеры не верят в такой исход поединка: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.36, на ничью – 4.90, на победу Десны – 9.00.

Где смотреть матч Динамо – Десна:

Матч Динамо – Десна в прямом эфире покажут на телеканале 2+2, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Также поединок покажут на клубном канале киевлян в Youtube. Трансляция начнется в 21:30.