"Динамо" – "Александрия": видеотрансляция матча

Смотрите противостояние подопечных Мирчи Луческу и Владимира Шарана на НСК "Олимпийский"

В субботу, 24 октября, в матче седьмого тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" принимает "Александрию". Начало встречи на НСК "Олимпийский" – в 17:00. Онлайн "Динамо" – "Александрия" доступен на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

Видеотрансляция матча "Динамо" – "Александрия"

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Отметим, что букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.42, на ничью – 4.90, на победу "Александрии" – 7.00.

Напомним, что посреди недели "Динамо" провело тяжелый матч против "Ювентуса" в Лиге чемпионов. Киевляне уступили со счетом 0:2, но достойно сражались с чемпионом Италии. Это поражение стало для "бело-синих" первым под руководством Мирчи Луческу.

Добавим, что в случае победы над "Александрией" "Динамо" выйдет на чистое первое место в чемпионате Украины, опередив "Ворсклу", сыгравшую в субботу 1:1 с "Шахтером" в центральном поединке седьмого тура УПЛ.

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Смотрите, как "Динамо" на неделе проиграло "Ювентусу"

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