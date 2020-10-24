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"Динамо" – "Александрия": видеотрансляция матча

24 октября, 16:50

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите противостояние подопечных Мирчи Луческу и Владимира Шарана на НСК "Олимпийский"

В субботу, 24 октября, в матче седьмого тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" принимает "Александрию". Начало встречи на НСК "Олимпийский" – в 17:00. Онлайн "Динамо" – "Александрия" доступен на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

Видеотрансляция матча "Динамо" – "Александрия"

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Отметим, что букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.42, на ничью – 4.90, на победу "Александрии" – 7.00.

Напомним, что посреди недели "Динамо" провело тяжелый матч против "Ювентуса" в Лиге чемпионов. Киевляне уступили со счетом 0:2, но достойно сражались с чемпионом Италии. Это поражение стало для "бело-синих" первым под руководством Мирчи Луческу.

Добавим, что в случае победы над "Александрией" "Динамо" выйдет на чистое первое место в чемпионате Украины, опередив "Ворсклу", сыгравшую в субботу 1:1 с "Шахтером" в центральном поединке седьмого тура УПЛ.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
7
4
3
0
13
5
8
15
Забитые 13
Пропущеные 5
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
2
ДинамоДинамоДин
6
4
2
0
14
3
11
14
Забитые 14
Пропущеные 3
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В В Н
3
Шахтер Шахтер Шах
7
3
4
0
16
8
8
13
Забитые 16
Пропущеные 8
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н В Н
4
КолосКолосКол
6
3
2
1
9
5
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11
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н В В
5
МариупольМариупольМар
6
3
1
2
5
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10
Забитые 5
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н В В
6
ОлимпикОлимпикОли
6
3
0
3
10
10
0
9
Забитые 10
Пропущеные 10
Разница 0
Результаты последних матчей: П В П В В
7
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
14
11
3
9
Забитые 14
Пропущеные 11
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В П П
8
ДеснаДеснаДес
6
2
3
1
9
7
2
9
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В Н Н
9
ЗаряЗаряЗар
6
1
3
2
10
8
2
6
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В Н П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
6
1
2
3
8
12
-4
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Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В Н П П П
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ИнгулецИнгулецИнг
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6
9
-3
4
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
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Результаты последних матчей: П Н П П В
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РухРухРух
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5
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Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П Н П
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ЛьвовЛьвовЛьв
5
0
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4
2
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-15
1
Забитые 2
Пропущеные 17
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П П

Смотрите, как "Динамо" на неделе проиграло "Ювентусу"

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онлайн трансляция чемпионат Украины Динамо Киев ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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