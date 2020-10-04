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"Десна" – "Шахтер": где смотреть матч чемпионата Украины

4 октября, 15:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча 5-го тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Сегодня донецкий "Шахтер" пожалует в гости к черниговской "Десне" в матче пятого тура чемпионата Украины. Матч пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина и начнется в 17:00. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже доступен онлайн "Десна" – "Шахтер" с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

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Где смотреть матч "Десна" – "Шахтер":

Футбол 1, live
OLL.TV (в подписке)
Футбол 1, понедельник, 08:00 (повтор)
Футбол 2, понедельник, 14:15 (повтор)

После четырех туров команды имеют по восемь баллов в своем активе и делят между собой третье-четвертое места. Вместе с "Ворсклой" и "Динамо" они являются единственными командами, кто еще не проигрывал в текущем сезоне. Зато они успели синхронно потерять очки – "Десна" сыграла вничью с "Динамо" и "Ингульцом", а "Шахтер" разошелся миром с "Зарей" и "Рухом".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: Н Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
4
3
1
0
11
2
9
10
Забитые 11
Пропущеные 2
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н В
3
ОлимпикОлимпикОли
5
3
0
2
10
9
1
9
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
4
2
2
0
7
3
4
8
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н В
5
Шахтер Шахтер Шах
4
2
2
0
8
4
4
8
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н В
6
КолосКолосКол
4
2
1
1
7
4
3
7
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В В П
7
МариупольМариупольМар
4
2
1
1
4
5
-1
7
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П
8
АлександрияАлександрияАле
5
2
0
3
10
8
2
6
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: П В П П В
9
ЗаряЗаряЗар
4
1
1
2
8
6
2
4
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н П П
10
МинайМинайМин
4
1
1
2
2
8
-6
4
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П В
11
ИнгулецИнгулецИнг
5
0
4
1
3
5
-2
4
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н Н П Н
12
Днепр-1Днепр-1Дне
5
0
2
3
6
12
-6
2
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П Н
13
РухРухРух
5
0
2
3
5
11
-6
2
Забитые 5
Пропущеные 11
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П Н П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
4
0
1
3
1
12
-11
1
Забитые 1
Пропущеные 12
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П П

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Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.40, на ничью – 4.50, на победу "Десны" – 8.60.

В тренде
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Олимпик":

А так "Десна" играла с "Рухом":

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чемпионат Украины Шахтер Донецк где смотреть Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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