"Десна" – "Шахтер": где смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций матча 5-го тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Сегодня донецкий "Шахтер" пожалует в гости к черниговской "Десне" в матче пятого тура чемпионата Украины. Матч пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина и начнется в 17:00. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже доступен онлайн "Десна" – "Шахтер" с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

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Где смотреть матч "Десна" – "Шахтер":

Футбол 1, live

OLL.TV (в подписке)

Футбол 1, понедельник, 08:00 (повтор)

Футбол 2, понедельник, 14:15 (повтор)

После четырех туров команды имеют по восемь баллов в своем активе и делят между собой третье-четвертое места. Вместе с "Ворсклой" и "Динамо" они являются единственными командами, кто еще не проигрывал в текущем сезоне. Зато они успели синхронно потерять очки – "Десна" сыграла вничью с "Динамо" и "Ингульцом", а "Шахтер" разошелся миром с "Зарей" и "Рухом".

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Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.40, на ничью – 4.50, на победу "Десны" – 8.60.

В тренде Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Олимпик":

А так "Десна" играла с "Рухом":

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