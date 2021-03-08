Українська
$ 27,76
33,41

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Десна" разгромила "Рух" и обошла "Ворсклу" в чемпионате Украины

8 марта, 16:08

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда Александра Рябоконя приблизилась к "Заре" и отстает всего на два очка

В Международный женский день состоялось еще два матча украинской Премьер-лиги. Узнавайте все результаты 17-го тура чемпионата Украины. Мячи сегодня забивали лишь в одной игре.

Реклама

"Десна" без особых проблем разобралась во Львове с "Рухом" – 4:0. Счет гости из Чернигова открыли на 22-й минуте. Полузащитник Евгений Чепурненко, который впервые вышел в стартовом составе в УПЛ, завершил усилия партнеров ударом с близкой дистанции. Отметим, что далеко не наилучшим образом сыграл исландский новичок хозяев Рагнар Сигурдссон, "привезя" гол в свои ворота.

На 43-й минуте отличился уже Егор Картушов, практически сняв вопрос о победителе. Смотрите самые интересные моменты первого тайма.

Реклама

После перерыва парни Александра Рябоконя добили соперника. Сначала Филипп Будковский реализовал пенальти за игру рукой, а на 65-й минуте точку в избиении поставил Алексей Гуцуляк. Вашему вниманию – нарезка моментов второй половины встречи.

Читайте также: украинский футбол охватила матерщина.

Во втором поединке понедельника "Днепр-1" и "Александрия" обошлись без голов – 0:0.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забитые 36
Пропущеные 13
Разница 23
Результаты последних матчей: В В Н В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забитые 33
Пропущеные 12
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
5
2
31
11
20
32
Забитые 31
Пропущеные 11
Разница 20
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забитые 27
Пропущеные 14
Разница 13
Результаты последних матчей: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забитые 24
Пропущеные 14
Разница 10
Результаты последних матчей: В В Н Н Н
6
АлександрияАлександрияАле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забитые 22
Пропущеные 28
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н
9
МариупольМариупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П П П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
17
4
4
9
22
30
-8
16
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: Н Н В В П
11
ИнгулецИнгулецИнг
17
1
10
6
15
24
-9
13
Забитые 15
Пропущеные 24
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забитые 15
Пропущеные 31
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П Н В
13
МинайМинайМин
16
3
4
9
12
32
-20
13
Забитые 12
Пропущеные 32
Разница -20
Результаты последних матчей: П В П П Н
14
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол видео голов чемпионат Украины Десна Чернигов УПЛ Рух Львов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тураЧУ по футболу
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста Степаненко
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста СтепаненкоФутбол
Шатенка, одним лайком завладевшая героем матча
Шатенка, одним лайком завладевшая героем матча "Шахтер" – "Заря"Футбол
Беби-бум в
Беби-бум в "Динамо": королева шелка подарила футболисту сына и "тонула" в шарахЧУ по футболу
Такого жена капитана
Такого жена капитана "Динамо" не ждала! К ней постучался карлик с лицом игрока "Шахтера" на затылкеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять