"Десна" опровергла вспышку коронавируса в команде после матча с "Шахтером"

Черниговская "Десна" опровергла слухи о вспышке коронавируса в команде. В клубном Telegram-канале сообщили, что после матча с "Шахтером" в чемпионате Украины команда получила четыре дня выходных, сейчас игроки находятся дома. Учитывая, что ранее коронавирусом заразились "горняки" Тарас Степаненко и Андрей Пятов, черниговцам рекомендовали оставаться дома и ограничить контакты.

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10 октября команда собирается в Чернигове и все игроки, тренеры и персонал пройдут тестирование методом ПЦР. Пока ни одного подтвержденного COVID в клубе нет.

После пяти туров "Десна" занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе девять баллов.

Что касается "Шахтера", то ранее в команде рассказали, почему Степаненко и Пятов не сдавали тест на коронавирус вместе с командой. Команда сможет вернуться к тренировкам уже в пятницу, если не будет новых случаев заражения.

Смотрите, как "Десна" играла с "Шахтером" в чемпионате Украины:

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