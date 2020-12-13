"Десна" обыграла в Киеве "Мариуполь" и выиграла зимнюю "бронзу"

Поединок на НСК "Олимпийский" завершился победой черниговцев со счетом 2:0 – смотрите, как это было

Черниговская "Десна" гарантировала себе зимовку на чистом третьем месте в чемпионате Украины после того, как в матче 13-го тура Премьер-лиги обыграла "Мариуполь" со счетом 2:0. Победу черниговцам принесли голы Картушова и Хлебаса в начале второго тайма.

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Отметим, что из-за сложных погодных условий в Чернигове УПЛ разрешила провести матч "Десна" – "Мариуполь" в Киеве на НСК "Олимпийский".

Обзор матча "Десна" – "Мариуполь" (2:0)

"Десна" – "Мариуполь" – 2:0

Голы: Картушов, 50, Хлебас, 56

"Десна": Паст – Полегенько, Тамм, Имереков, Конопля, Огиря, Домбровский, Хлебас (Арвеладзе, 75), Мудрик (Картушов, 46), Гуцуляк (Старенький, 87), Дегтярев (Будковский, 46)

"Мариуполь": Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Муравский (Бондаренко, 60), Петерман (Велев, 67), Чех, Мишнев, Топалов, Горбунов, Очеретько (Доброхотов, 88), Сикан (Кулаков, 46)

Предупреждения: Домбровский, Картушов – Чоботенко, Бондаренко, Чех

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Статистика матча "Десна" – "Мариуполь" (2:0)

Добавим, что после победы над "Мариуполем" "Десна" в отпуск еще не уходит. 16 декабря ее ждет игра 1/8 Кубка Украины с "Зарей". Эта встреча пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

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