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Держите все Максимова: видео конфликта во время матча Ворсклы и Александрии

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
18 октября, 20:05
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В матче 11-го тура между Александрией и Ворсклой эмоции били через край. В центре скандала, возникшего на последних минутах поединка, оказались Юрий Максимов и помощник главного тренера Александрии Сергей Локтионов
Конфликт Максимова и Локтионова в матче УПЛ
Конфликт Максимова и Локтионова в матче УПЛ / Фото: Канал Футбол

Катализатором конфликта стал эпизод возникший на 76-й минуте матча, когда вингер хозяев Олег Кожушко заработал вторую желтую карточку и последовавшие за этим удаление.

Читайте также: Динамо, Шахтер и Ворскла побеждают: результаты 11-го тура УПЛ

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Помощник наставника Александрии Сергей Локтионов начал эмоционально высказывать претензии в адрес арбитра встречи и тренерскому штабу Ворсклы, за что получил красную карточку.

Главный тренер полтавчан Юрий Максимов не стал терпеть оскорбления и пошел выяснять отношения с оппонентом, который уже находился за оградой. Арбитр матча Николай Балакин зажег "красный свет" и перед коучем Ворсклы.

Удаление развязало руки Максимову, который погнался за Локтиновым, но тот быстро покинул опасную зону.

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Напомним, что в матче Александрия – Ворскла (1:2) тяжелейшую травму получил лидер хозяев поля Кирилл Ковалец. У футболиста врачи диагностировали разрыв крестообразной связки.

В нынешнем чемпионате Ворскла идет на третьем месте, отставая от Шахтера на два очка. Александрия после 11-ти туров занимает шестую строчку в турнирной таблице.

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