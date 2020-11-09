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"День сурка" 14 лет спустя: Забарный рассказал о вопросах Луческу к федерации

9 ноября, 09:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Победа "Шахтера" над "Динамо" позволила "горнякам" приблизиться к лидеру

Чемпионат Украины ушел на перерыв, связанный с матчами национальных сборных. Накануне же "Шахтер" разбил "Динамо" на "Олимпийском" в 9-м туре Премьер-лиги. Успех "горняков" вызвал неоднозначную реакцию из-за того, что в составе киевлян не хватало многих игроков, подхвативших коронавирус.

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Молодой защитник "Динамо" Илья Забарный поделился своим взглядом на поединок в комментарии YouTube-каналу "Профутбол Digital", приведя слова главного тренера:

"Сложный матч. Практически весь второй тайм мы оборонялись, устали и физически, и морально. Но это станет нам уроком. Из-за отсутствия большого количества футболистов у нас не было замен, чтобы усилить по ходу игры.

Луческу в раздевалке говорил, что не было соблюдено fair play, есть вопросы к федерации… Но нас это не касается, мы должны выходить на поле и доказывать. Удача была не на нашей стороне, сделаем выводы и будем двигаться дальше".

Напомним, в 2006 году, когда Мирча тренировал донецкую команду, во время матча на стадионе "Динамо" он бросил на землю свою шапку со словами "Браво, федерация". Теперь же история повторяется, хоть и в несколько другом виде. Румынский специалист придерживается мнения, что такую важную игру не стоило проводить в нынешних условиях коронавируса.

Смотрите, как "Шахтер" уступил "Боруссии" из Менхенгладбаха в Лиге чемпионов:

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Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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