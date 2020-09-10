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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Дебютант Премьер-лиги весело представил новую форму на пляже

10 сентября, 14:34

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Ингулец" оригинально и неформально подошел к плановому мероприятию

В ближайшие дни на поля и экраны вернется чемпионат Украины по футболу. Небольшой паузой между матчами Лиги наций и отечественной Премьер-лиги новичок элитного дивизиона, "Ингулец", воспользовался для того, чтобы представить форму на сезон 2020/2021. К слову, игрок "Ингульца" установил рекорд Премьер-лиги среди легионеров.

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Команда из пгт Петрово, что в Кировоградской области, провела фотосессию с игроками на берегу реки. Парни с улыбками на лицах показали два комплекта формы, порой добавляя к футболкам обычные шорты. Результаты стараний клуб показал на своей страничке в Facebook. Получилось очень необычно.

К слову, "Милан" презентовал форму на новый сезон в соборе – красиво и современно.

Игроки "Ингульца" в качестве моделей чувствовали себя довольно уверенно.

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Напомним, второй тур УПЛ стартует уже в пятницу, 11 сентября. А "Ингулец" свой второй матч в элитном дивизионе сыграет в воскресенье в Полтаве против "Ворсклы".

Читайте также о том, что в чемпионате Украины впервые сыграл футболист из Танзании. Смотрите, как "Ингулец" стартовал в Премьер-лиге ничьей с "Днепром":

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