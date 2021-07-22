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Де Дзерби с ходу побил рекорд Луческу! Так в Украине еще никто не играл

Олег Люлька Олег Люлька
22 июля, 10:10
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Уже в первом матче в Украине под руководством Де Дзерби Шахтер превзошел национальный рекорд по количеству передач за одну игру, установленный дончанами семь лет назад при Луческу
Роберто Де Дзерби и Мирча Луческу
Роберто Де Дзерби и Мирча Луческу / Фото: AFP, Официальный сайт ФК "Шахтер"

В контрольном матче с Оболонью на НСК "Олимпийский", завершившемся со счетом 5:0 в пользу Шахтера, "горняки" выполнили 1101 передачу, точность составила 96%.

Таким образом дончане побили свой же рекорд 2014 года, когда в победном поединке Кубка с черкасским Славутичем (3:0 д.в.) стали первой украинской командой, выполнившей свыше тысячи передач за матч. В том поединке 7-летней давности, еще под руководством Мирчи Луческу, "оранжево-черные" сделали 1 044 паса с точностью 87%.

О новом рекорде Шахтера сообщает аналитик Евгений Гресь в Facebook.

"Чуть больше месяца работы Роберто Де Дзерби с командой – и сразу такой ориентир, – отмечает Евгений Гресь. – Да, нужно учитывать силу соперника. Но нужно смотреть и игру "горняков", чтобы понимать – все это произошло не из-за соперника. Такие "тысячи" в скором времени могут стать нормой"

"В матче с Оболонью футболисты Шахтера владели мячом 78% времени – 51 минуту и 13 секунд. Средняя длительность одного владения – 42 секунды. 71% всех владений завершились входами в третью зону. Показатель перехода из третей зоны в штрафную площадь – 60%"

"У "горняков" было 19 (!) позиционных атак с ударами по воротам, а общий xG составил 5,2 – это второй результат за 10 лет (обработано свыше полутысячи матчей). На втором этаже было зафиксировано всего 10 единоборств – мяч практически не отрывался от газона", – отметил еще одну особенность игры Шахтера при Роберто Де Дзерби Евгений Гресь

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Первый официальный матч под руководством Роберто Де Дзерби Шахтер проведет 24 июля. В стартовом туре УПЛ "горняки" примут на "Олимпийском" Ингулец.

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