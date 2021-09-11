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Де Дзерби – о первых 100 днях в Шахтере : главные тезисы

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 сентября, 18:27
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Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби подвел итоги первых 100 дней в украинском клубе. Выделяем главные тезисы из интервью итальянца клубному каналу в Youtube
Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби
Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Роберто Де Дзерби возглавил Шахтер в конце мая, заменив на посту португальца Луиша Каштру. Под руководством итальянца "горняки" провели уже 10 матчей. Ранее мы писали, какую оценку выставил Де Дзерби за первые 100 дней в Шахтере.

О своих задачах в Шахтере:

Моей глобальной задачей будет оставить по окончании своей работы Шахтер более сильным по сравнению с тем, каким я его принял. И для того, чтобы команда выросла в целом, нужно помогать расти молодым игрокам, чтобы они совершенствовались и стали настоящими футболистами.

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Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби
Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

О сложностях в украинском футболе:

В Украине почти все команды ждут нас на своей половине поля, чтобы потом проводить быстрые контратаки. Мы провели шесть матчей в чемпионате и могли выиграть их все. Мы победили в четырех из них при одном поражении и одной ничьей.

Этот факт меня разозлил, потому что мы должны были по максимуму набирать очки. И если сейчас у нас нет 18 очков, то мы можем винить в этом только самих себя и никого больше.

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Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби
Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

О судействе в Украине:

По всему миру можно найти высококлассных арбитров, но есть и те, чей уровень чуточку ниже. Поэтому необходимо принимать их ошибки, если есть уверенность в судейской непредвзятости. Нужно уметь двигаться дальше.

В то же время в данном вопросе мне не совсем нравится позиция, занимаемая некоторыми клубами. Раздражает, когда говорят о судействе без особой в том необходимости, когда жалуются и стремятся любым способом отстоять свое мнение.

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О развитии молодежи

Мы должны предоставить возможности для роста таким футболистам, как Конопля, Сикан, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Трубин, Корниенко, Бондарь. Они заслуживают кредит доверия, возможность проявить себя в игре.

Это необходимое условие для их профессионального роста. И когда парни вырастут, поднимется и общий уровень Шахтера. Для этого, разумеется, нужно время. Я не исключаю, что у ребят было слишком мало возможностей для роста в прошлом.

Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби
Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

О Лиге чемпионов:

Конечно же, выступать в Лиге чемпионов престижно. Но для меня задачей номер один является победа в чемпионате. Нужно распределять свои силы таким образом, чтобы чемпионат был в приоритете.

Если команда привыкнет хорошо играть в чемпионате, она будет хорошо играть и в Лиге чемпионов. Мы живем в Украине и принимаем участие в первенстве Украины, поэтому победа в чемпионате – наша главная цель.

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2
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3
Шахтер
6
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13
4
Днепр-1
6
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13
5
Десна
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12
6
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11
7
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11
8
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8
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8
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7
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5
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