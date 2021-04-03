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Чумовая перестрелка в день рождения Мариуполя! За снайпера Бондаренко

3 апреля, 16:07

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

20-летний форвард оформил хет-трик в день 61-летия клуба

В Мариуполе праздник. Местному футбольному клубу исполнился 61 год! 3-го апреля 1960 года Авангард (первое название команды) провел первую игру в классе "Б" чемпионата СССР. Соперником азовцев стали Трудовые резервы из Луганска. Матч завершился вничью – 0:0.

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Сегодняшний матч 20-го тура чемпионата Украины Мариуполя с Ингульцем вышел богатым на голы. Хозяева поля поздравили себя с праздником яркой победой. Команды выдали феерический матч, за 21 минуту забили 5 голов! Героем встречи стал 20-летний Артем Бондаренко, который оформил хет-трик.

Мариуполь – Ингулец – 4:3
Голы: Бондаренко (45+3, пен.), Бондаренко (46), Бондаренко (60, пен.), Стасюк (67) – Плохотнюк (52), Коваленко (53), Шевцов (88, пен.)

Лучшие моменты первого тайма:

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Лучшие моменты второго тайма:

Команды являются соседями в турнирной таблице. Они уже не опасаются понижения в классе, да и на Лигу Европы нереально будет замахнуться.

Турнирная таблица

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И
В
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П
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Пр.
Разн.
О
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1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забитые 41
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Разница 28
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забитые 39
Пропущеные 15
Разница 24
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
18
9
5
4
31
14
17
32
Забитые 31
Пропущеные 14
Разница 17
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забитые 27
Пропущеные 15
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забитые 27
Пропущеные 20
Разница 7
Результаты последних матчей: П П В В Н
6
КолосКолосКол
19
7
8
4
26
19
7
29
Забитые 26
Пропущеные 19
Разница 7
Результаты последних матчей: В В Н П В
7
АлександрияАлександрияАле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забитые 26
Пропущеные 22
Разница 4
Результаты последних матчей: П В Н П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забитые 30
Пропущеные 31
Разница -1
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
МариупольМариупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забитые 21
Пропущеные 31
Разница -10
Результаты последних матчей: В Н П П Н
10
ИнгулецИнгулецИнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забитые 20
Пропущеные 28
Разница -8
Результаты последних матчей: П В В Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
12
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4
3
11
15
44
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