Что не так с матчами Динамо и Шахтера? Анализ судейских решений в 17-м туре УПЛ

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели проанализировал судейские решения в матчах семнадцатого тура чемпионата Украины

Михаил Метревели оценил работу судей в 17-м туре УПЛ

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Segodnya.ua продолжает обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи, все спорные моменты 17-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

Михаил Метревели:

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Первый зимний тур УПЛ порадовал нас результативными матчами и отсутствием явных судейских ошибок. Но ряд сомнительных решений наши "люди в черном" все же приняли. Под особое внимание попали матчи наших грандов. Несмотря на наличие VAR на обоих матчах, Андрей Коваленко в матче Шахтера и Львова засчитал гол дончан, в котором, вероятно, был офсайд у Мудрика. А Екатерина Монзуль наградила сомнительным пенальти Динамо в матче с Вересом.

ШАХТЕР – ЛЬВОВ

Арбитр – Андрей Коваленко. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды мало фолили, но был ряд спорных эпизодов. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

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▶️ На 44-й минуте Мудрик упал в штрафной после попытки отбора мяча со стороны Романчука. Арбитр зафиксировал нарушение и поставил пенальти в ворота Львова. Это верное решение. Игрок Львова не дотянулся до мяча и ударил полузащитника Шахтера по ноге.

▶️ На 7-й минуте Бондаренко забил гол. Арбитр выслушал подсказу ассистента VAR и засчитал взятие ворот. Это спорный эпизод. Судя по повторам, казалось, что Мудрик, отдавший голевую передачу, залез в офсайд. Линий VAR нам не показали, так что развеять подозрения до конца не удалось.

▶️ На 81-й минуте Махмутович завалил в штрафной Сикана. Арбитр сначала зафиксировал офсайд у Сикана, но после подсказки ассистента VAR назначил пенальти в ворота Львова.

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А после самостоятельного просмотра повтора дополнил решение красной карточкой Махмутовичу. Все решения были верными. Сикан находился за линией последнего защитника, так что офсайда не было.

Махмутович же откровенно хватал соперника за руку и валил его на газон, даже не пытаясь сыграть в мяч. Это намеренный фол и лишение соперника явной голевой возможности. Такие нарушения наказываются прямой красной карточкой.

Оценка: 7,5/10

ВЕРЕС – ДИНАМО

Арбитр – Екатерина Монзуль. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

Екатерина Монзуль / Фото: Reuters

▶️ На 51-й минуте Гармаш упал в штрафной после попытки отбора со стороны Кучерова. Арбитр назначила пенальти в ворота Вереса.

Это сомнительное решение. Контакт между игроками был, но больше выглядело так, что Гармаш максимально дорисовал последствия этого контакта. Арбитру стоило дать продолжить игру.

▶️ На 53-й минуте Цыганков реализовал пенальти. Арбитр взяла паузу, после которой показала, что пенальти нужно перебить. Если строго следовать букве закона, то она имела право на такое решение. Сразу три игрока Динамо вбежали в штрафную до удара Цыганкова с точки.

▶️ На 87-й минуте Немчанинов толкнул в спину Караваева, который выходил один на один с вратарем. Арбитр показала игроку Вереса прямую красную карточку. Это верное решение. Немчанинов не пытался сыграть в мяч и умышленно шел на срыв потенциально голевой атаки.

Оценка: 7,5/10

РУХ – ВОРСКЛА

Арбитр – Сергей Бойко. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Сергей Бойко

▶️ На 37-й минуте Сыч упал в штрафной после столкновения с Якубу. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Ворсклы. Это верное решение. Сыч уже прокинул себе мяч на ход, после чего его по ноге ударил Якубу.

▶️ На 60-й минуте Кравчук пытался пробить по мячу, который уже забирал в руки Панькив, но промахнулся и ударил ногой голкипера. Арбитр показал игроку Ворсклы вторую желтую карточку. Это верное решение.

Вратарь Руха хоть и не зафиксировал до конца, но уже забирал мяч. К тому же он находился во вратарской площадке. Эпизод можно трактовать как грубый фол и нападение на вратаря. Желтая карточка была оправдана.

Оценка: 8/10

МЕТАЛЛИСТ 1925 – КОЛОС

Арбитр – Александра Соловьян. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал. Рассмотреть стоит один эпизод.

▶️ На 65-й минуте Голодюк подкатился сзади под Милько и ударил его по ноге. Арбитр зафиксировал нарушение и потянулся за желтой карточкой, но потом убрал руку и просто назначил штрафной удар. У Голодюка уже было предупреждение, так что эпизод мог закончиться для него удалением.

Решение арбитра можно понять и вряд ли это стоит считать ошибкой. Голодюк частично сыграл в мяч, что и спасает его в этом эпизоде. Фол не был настолько грубым, чтобы показать за него вторую желтую карточку.

Оценка: 8/10

ЗАРЯ – ИНГУЛЕЦ

Арбитр – Дмитрий Кривушкин. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал. В матче не было эпизодов, требующих детального анализа.

Оценка: 8/10

АЛЕКСАНДРИЯ – МИНАЙ

Арбитр – Дмитрий Бондаренко. Для арбитража матч был сравнительно легким. Команды мало фолили и спорных эпизодов не возникало. VAR на матче не работал. Рассмотреть стоит один эпизод.

▶️ На 23-й минуте Багайоко в подкате сзади ударил по ногам Калюжного. Арбитр зафиксировал нарушение, но не показал игроку Миная желтую карточку. Это ошибка. Багайоко врезался шипами сзади в ахилл сопернику. Это грубый фол, за который нужно было показывать желтую карточку.

Оценка: 7,5/10

ДЕСНА – МАРИУПОЛЬ

Арбитр – Виктор Копиевский. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Виктор Копиевский / Фото: Dynamo.kiev.ua

▶️ На 48-й минуте Безбородько в штрафной ударил по ноге Холода, который пытался принять мяч. Арбитр зафиксировал нарушение и назначил пенальти в ворота Десны. Это верное решение. Безбородько не сыграл в мяч и ударил соперника по ноге.

▶️ На 74-й минуте Очеретько в штрафной налетел на Болбата и сбил его с ног. Арбитр зафиксировал нарушение и назначил пенальти в ворота Мариуполя.

Это верное решение. Очевидно, что Очеретько не хотел так сыграть и это был несчастный случай, но это не меняет того факта, что игрок Мариуполя нарушил правила.

Оценка: 8/10

ДНЕПР-1 – ЧЕРНОМОРЕЦ

Арбитр – Николай Балакин. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды мало фолили, но было много спорных эпизодов. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража был ряд эпизодов.

Николай Балакин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

▶️ На 44-й минуте Джурасек упал в штрафной, пытаясь обыграть Биловара. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Контакт между игроками был, но его спровоцировал футболист Днепр-1, который сам налетел на ногу соперника.

▶️ На 63-й минуте Джурасек упал в штрафной после столкновения с Путрей. Арбитр зафиксировал нарушение и назначил в ворота Черноморца пенальти. Это верное решение. Хоть игрок Черноморца и старался избежать контакта, но он влетел в соперника, который уже пробросил мяч себе на ход.

▶️ На 66-й минуте мяч после прострела Цитаишвили в штрафной рикошетом попал в руку Ди Франко. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Рука Ди Франко находилась в естественном положении и мяч отскочил в нее от ноги Дубинчака. Это случайный отскок, который нельзя трактовать как игру рукой.

▶️ На 71-й минуте Игнатенко забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд у Довбика, отдавшего голевую передачу, но после подсказки от ассистента VAR изменил решение и засчитал гол. Сложный эпизод, в котором нам ничего не остается, кроме как довериться новым технологиям.

По повтору казалось, что Довбик минимально залез в офсайд. Но не исключено, что так казалось исключительно из-за ракурса повтора. Офсайдных линий VAR нам не показали, но будем считать, что они доказали отсутствие офсайда у Довбика.

Оценка: 8/10