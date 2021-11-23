Четыре удаления и "убийство" Зари во Львове. Анализ судейских решений в 15-ом туре УПЛ

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели проанализировал судейские решения в матчах пятнадцатого тура чемпионата Украины

Михаил Метревели проанализировал работу судей в 15 туре УПЛ

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Segodnya.ua продолжает обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи, все спорные моменты 15-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

Михаил Метревели:

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УПЛ вернулась после паузы на игры сборных. А вместе с ней вернулись и судейские ошибки. Второй тур подряд отличился со знаком "минус" Юрий Иванов. После череды ошибок в матче Динамо и Ворсклы арбитр обделил Зарю, не поставив в ее пользу чистейший пенальти в матче со Львовом. В туре был еще ряд неоднозначных эпизодов, но в них арбитры преимущественно принимали взвешенные и правильные решения.

ЧЕРНОМОРЕЦ – ДИНАМО

Арбитр – Александр Шандор. Для арбитража матч был легким. Команды играли без грубости и спорных моментов не возникало. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

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▶️ На 3-й минуте Цыганков упал в штрафной после подката Кузика. Арбитр зафиксировал симуляцию и показал игроку Динамо желтую карточку. Это верное решение. Цыганков начал подгибать ноги и падать еще до контакта с соперником.

▶️ На 52-й минуте Гармаш в штрафной пробил через себя и мяч попал в руку Кузику. Арбитр назначил пенальти в ворота Черноморца и показал Кузику желтую карточку. Это верное решение. Рука защитника одесситов была выставлена в сторону и увеличивала объем тела.

Оценка: 8/10

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ЛЬВОВ – ЗАРЯ

Арбитр – Юрий Иванов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

Футбольный судья Юрий Иванов

▶️ На 39-й минуте Громов делал прострел в штрафной и мяч попал в руку Махмутовичу. Арбитр дал продолжить игру. Это ошибка. Рука Махмутовича была выставлена в сторону, она увеличивала объем тела и прервала полет мяча. Это чистый пенальти.

▶️ На первой добавленной к первому тайму минуте Громов делал прострел в штрафной и активно сигнализировал, что мяч попал в руку Грисьо. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Мяч попал игроку Львова в корпус.

▶️ На 73-й минуте Махмутович забил гол после подачи углового. Арбитр гол не засчитал. Это верное решение. Мяч покинул пределы поля, когда летел в воздухе после подачи с углового.

Оценка: 6/10

ШАХТЕР – РУХ

Арбитр – Евгений Арановский. Матч был довольно легким для арбитража. Команды играли корректно и спорных моментов практически не возникало. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Рефери Евгений Арановский

▶️ На 74-й минуте Соломон упал в штрафной после борьбы с Климчуком. Арбитр дал продолжить игру. Скорее, арбитр принял верное решение. Климчук при падении рукой зацепил ногу Соломона, но игрок Руха потерял равновесие и не мог контролировать свое падение. Так что эпизод можно считать игровым.

▶️ На 79-й минуте Педриньо пробил по воротам и мяч рикошетом от газона попал в руку Стаменковичу. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Рука была плотно прижата к корпусу и расстояние до мяча было минимальным.

Оценка: 8/10

ДНЕПР-1 – АЛЕКСАНДРИЯ

Арбитр – Андрей Коваленко. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

▶️ На 26-й минуте Кирюханцев перед штрафной опасно сыграл высокоподнятой ногой против Дубинчака. Арбитр назначил штрафной удар, но после подсказки ассистента VAR изменил решение и назначил пенальти в ворота Александрии.

Это верное решение. Фол был на линии штрафной, которая уже считается частью штрафной площадки. Так что это нарушение в пределах штрафной площадки и справедливый пенальти.

▶️ На 72-й минуте Игнатенко упал в штрафной после борьбы с Калюжным. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игнатенко сам отмахивался рукой от соперника, после чего слишком картинно упал. Скорее, игрок Днепр-1 должен был получить желтую карточку за симуляцию, чем его команда – право на пробитие пенальти.

▶️ На 75-й минуте Калюжный сделал заброс в штрафную, после чего сигнализировал, что мяч попал Сватку в руку. Арбитр дал продолжить игру. VAR подтвердил это решение.

Это верное решение. Мяч действительно задел руку Сватка, но сначала он попал в бедро и корпус защитника днепрян. Это случайный отскок, который нельзя трактовать как игру рукой.

Оценка: 8/10

МИНАЙ – ИНГУЛЕЦ

Арбитр – Роман Блавацкий. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

▶️ На 15-й минуте Запорожец упал в штрафной после борьбы с Месхи. Арбитр дал продолжить игру. Спорный эпизод, в котором тяжело принять однозначное решение.

Защитник Миная не сыграл в мяч и нанес удар по ноге соперника. Но в то же время игрок Ингульца уже пробил по воротам и эпизод был заигран. Момент 50 на 50, в котором арбитр мог как ставить, так и не ставить пенальти.

▶️ На 43-й минуте Гончар пробивал по воротам и мяч в штрафной попал в руку Козаку. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Козак плотно прижимал руку к корпусу и пытался избежать контакта с мячом.

▶️ На 92-й минуте Месхи в подкате ударил ногой в колено Лупашко. Арбитр показал игроку Миная желтую карточку, которая стала для него второй. Это верное решение. Месхи пошел на грубый фол, который должен был наказываться желтой карточкой.

Оценка: 8/10

ВОРСКЛА – МАРИУПОЛЬ

Арбитр – Ярослав Козык. Матч для арбитража был сравнительно легким. Команды играли без грубости и спорных эпизодов. VAR на матче не работал. Рассмотреть стоит один эпизод.

Ярослав Козык / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

▶️ На 60-й минуте Петерман оттолкнул от мяча Кане, который выходил один на один с вратарем Мариуполя. Арбитр показал прямую красную карточку Петерману. Это верное решение.

Петерман не пытался сыграть в мяч. Он целенаправленно сбивал соперника и срывал потенциально голевую атаку. Это "фол последней надежды" и справедливое удаление.

Оценка: 8/10

ДЕСНА – КОЛОС

Арбитр – Максим Козыряцкий. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили и был ряд спорных эпизодов. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

/ Фото: Facebook

▶️ На 48-й минуте Безбородько забил гол на добивании после удара Завийского. Арбитр зафиксировал офсайд и взятие ворот не засчитал. Это верное решение. Форвард Десны выходил из офсайда, но не успел закончить движение на момент удара партнера по команде. Одна нога Безбородько была за линией офсайда.

▶️ На 53-й минуте Селин схватил за корпус Ильина, который пытался догнать мяч в штрафной и выйти один на один. Арбитр показал игроку Десны прямую красную карточку. Это верное решение. Защитник Десны не пытался сыграть в мяч и срывал потенциально голевую атаку.

▶️ На 91-й минуте Диего прямой ногой врезался в ногу Цымбалюку. Арбитр показал игроку Колоса прямую красную карточку. Это верное решение. Диего не сыграл в мяч и мог нанести травму сопернику.

Оценка: 8/10

ВЕРЕС – МЕТАЛЛИСТ 1925

Арбитр – Александр Соловьян. Матч для арбитража был сравнительно легким. Команды играли без грубости и большого количества фолов. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

▶️ На 9-й минуте Кучеров упал в штрафной после подката со стороны Ченбая. Арбитр зафиксировал симуляцию и показал Кучерову желтую карточку. Это спорное решение. Ченбай шел в опасный подкат и не сыграл чисто в мяч.

Вместе с мячом он врезался и в ногу Кучерову. Возможно, пенальти в данном эпизоде не было, так как игрок Металлиста 1925 все же сыграл в мяч, но и симуляции здесь тоже не было. Арбитру стоило дать продолжить игру.

▶️ На 88-й минуте Задерака наступил на ногу стелящемуся в подкате Петько. Арбитр зафиксировал нарушение, но не показал игроку Металлиста 1925 желтую карточку. Это ошибка. Задерака сыграл грубо и должен был быть наказан желтой карточкой.

Оценка: 7/10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ