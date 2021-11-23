23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Динамо - Бавария: онлайн Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Четыре удаления и "убийство" Зари во Львове. Анализ судейских решений в 15-ом туре УПЛ

Михаил Метревели Михаил Метревели эксперт каналов "Футбол 1/2/3"
23 ноября, 16:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели проанализировал судейские решения в матчах пятнадцатого тура чемпионата Украины
Михаил Метревели проанализировал работу судей в 15 туре УПЛ
Михаил Метревели проанализировал работу судей в 15 туре УПЛ

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Segodnya.ua продолжает обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи, все спорные моменты 15-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

Михаил Метревели:

Реклама

УПЛ вернулась после паузы на игры сборных. А вместе с ней вернулись и судейские ошибки. Второй тур подряд отличился со знаком "минус" Юрий Иванов. После череды ошибок в матче Динамо и Ворсклы арбитр обделил Зарю, не поставив в ее пользу чистейший пенальти в матче со Львовом. В туре был еще ряд неоднозначных эпизодов, но в них арбитры преимущественно принимали взвешенные и правильные решения.

ЧЕРНОМОРЕЦ – ДИНАМО

Арбитр – Александр Шандор. Для арбитража матч был легким. Команды играли без грубости и спорных моментов не возникало. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Реклама

▶️ На 3-й минуте Цыганков упал в штрафной после подката Кузика. Арбитр зафиксировал симуляцию и показал игроку Динамо желтую карточку. Это верное решение. Цыганков начал подгибать ноги и падать еще до контакта с соперником.

▶️ На 52-й минуте Гармаш в штрафной пробил через себя и мяч попал в руку Кузику. Арбитр назначил пенальти в ворота Черноморца и показал Кузику желтую карточку. Это верное решение. Рука защитника одесситов была выставлена в сторону и увеличивала объем тела.

Оценка: 8/10

Реклама

ЛЬВОВ – ЗАРЯ

Арбитр – Юрий Иванов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

Футбольный судья Юрий Иванов
Футбольный судья Юрий Иванов

▶️ На 39-й минуте Громов делал прострел в штрафной и мяч попал в руку Махмутовичу. Арбитр дал продолжить игру. Это ошибка. Рука Махмутовича была выставлена в сторону, она увеличивала объем тела и прервала полет мяча. Это чистый пенальти.

▶️ На первой добавленной к первому тайму минуте Громов делал прострел в штрафной и активно сигнализировал, что мяч попал в руку Грисьо. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Мяч попал игроку Львова в корпус.

▶️ На 73-й минуте Махмутович забил гол после подачи углового. Арбитр гол не засчитал. Это верное решение. Мяч покинул пределы поля, когда летел в воздухе после подачи с углового.

Оценка: 6/10

ШАХТЕР – РУХ

Арбитр – Евгений Арановский. Матч был довольно легким для арбитража. Команды играли корректно и спорных моментов практически не возникало. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Рефери Евгений Арановский
Рефери Евгений Арановский

▶️ На 74-й минуте Соломон упал в штрафной после борьбы с Климчуком. Арбитр дал продолжить игру. Скорее, арбитр принял верное решение. Климчук при падении рукой зацепил ногу Соломона, но игрок Руха потерял равновесие и не мог контролировать свое падение. Так что эпизод можно считать игровым.

▶️ На 79-й минуте Педриньо пробил по воротам и мяч рикошетом от газона попал в руку Стаменковичу. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Рука была плотно прижата к корпусу и расстояние до мяча было минимальным.

Оценка: 8/10

ДНЕПР-1 – АЛЕКСАНДРИЯ

Арбитр – Андрей Коваленко. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

▶️ На 26-й минуте Кирюханцев перед штрафной опасно сыграл высокоподнятой ногой против Дубинчака. Арбитр назначил штрафной удар, но после подсказки ассистента VAR изменил решение и назначил пенальти в ворота Александрии.

Это верное решение. Фол был на линии штрафной, которая уже считается частью штрафной площадки. Так что это нарушение в пределах штрафной площадки и справедливый пенальти.

▶️ На 72-й минуте Игнатенко упал в штрафной после борьбы с Калюжным. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игнатенко сам отмахивался рукой от соперника, после чего слишком картинно упал. Скорее, игрок Днепр-1 должен был получить желтую карточку за симуляцию, чем его команда – право на пробитие пенальти.

▶️ На 75-й минуте Калюжный сделал заброс в штрафную, после чего сигнализировал, что мяч попал Сватку в руку. Арбитр дал продолжить игру. VAR подтвердил это решение.

Это верное решение. Мяч действительно задел руку Сватка, но сначала он попал в бедро и корпус защитника днепрян. Это случайный отскок, который нельзя трактовать как игру рукой.

Оценка: 8/10

МИНАЙ – ИНГУЛЕЦ

Арбитр – Роман Блавацкий. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

▶️ На 15-й минуте Запорожец упал в штрафной после борьбы с Месхи. Арбитр дал продолжить игру. Спорный эпизод, в котором тяжело принять однозначное решение.

Защитник Миная не сыграл в мяч и нанес удар по ноге соперника. Но в то же время игрок Ингульца уже пробил по воротам и эпизод был заигран. Момент 50 на 50, в котором арбитр мог как ставить, так и не ставить пенальти.

▶️ На 43-й минуте Гончар пробивал по воротам и мяч в штрафной попал в руку Козаку. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Козак плотно прижимал руку к корпусу и пытался избежать контакта с мячом.

▶️ На 92-й минуте Месхи в подкате ударил ногой в колено Лупашко. Арбитр показал игроку Миная желтую карточку, которая стала для него второй. Это верное решение. Месхи пошел на грубый фол, который должен был наказываться желтой карточкой.

Оценка: 8/10

ВОРСКЛА – МАРИУПОЛЬ

Арбитр – Ярослав Козык. Матч для арбитража был сравнительно легким. Команды играли без грубости и спорных эпизодов. VAR на матче не работал. Рассмотреть стоит один эпизод.

Ярослав Козык
Ярослав Козык / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

▶️ На 60-й минуте Петерман оттолкнул от мяча Кане, который выходил один на один с вратарем Мариуполя. Арбитр показал прямую красную карточку Петерману. Это верное решение.

Петерман не пытался сыграть в мяч. Он целенаправленно сбивал соперника и срывал потенциально голевую атаку. Это "фол последней надежды" и справедливое удаление.

Оценка: 8/10

ДЕСНА – КОЛОС

Арбитр – Максим Козыряцкий. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили и был ряд спорных эпизодов. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

/ Фото: Facebook

▶️ На 48-й минуте Безбородько забил гол на добивании после удара Завийского. Арбитр зафиксировал офсайд и взятие ворот не засчитал. Это верное решение. Форвард Десны выходил из офсайда, но не успел закончить движение на момент удара партнера по команде. Одна нога Безбородько была за линией офсайда.

▶️ На 53-й минуте Селин схватил за корпус Ильина, который пытался догнать мяч в штрафной и выйти один на один. Арбитр показал игроку Десны прямую красную карточку. Это верное решение. Защитник Десны не пытался сыграть в мяч и срывал потенциально голевую атаку.

▶️ На 91-й минуте Диего прямой ногой врезался в ногу Цымбалюку. Арбитр показал игроку Колоса прямую красную карточку. Это верное решение. Диего не сыграл в мяч и мог нанести травму сопернику.

Оценка: 8/10

ВЕРЕС – МЕТАЛЛИСТ 1925

Арбитр – Александр Соловьян. Матч для арбитража был сравнительно легким. Команды играли без грубости и большого количества фолов. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

▶️ На 9-й минуте Кучеров упал в штрафной после подката со стороны Ченбая. Арбитр зафиксировал симуляцию и показал Кучерову желтую карточку. Это спорное решение. Ченбай шел в опасный подкат и не сыграл чисто в мяч.

Вместе с мячом он врезался и в ногу Кучерову. Возможно, пенальти в данном эпизоде не было, так как игрок Металлиста 1925 все же сыграл в мяч, но и симуляции здесь тоже не было. Арбитру стоило дать продолжить игру.

▶️ На 88-й минуте Задерака наступил на ногу стелящемуся в подкате Петько. Арбитр зафиксировал нарушение, но не показал игроку Металлиста 1925 желтую карточку. Это ошибка. Задерака сыграл грубо и должен был быть наказан желтой карточкой.

Оценка: 7/10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
15
12
2
1
41
8
33
38
Забитые 41
Пропущеные 8
Разница 33
Результаты последних матчей: В П В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
15
12
2
1
40
8
32
38
Забитые 40
Пропущеные 8
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
3
Ворскла Ворскла Вор
15
9
4
2
28
12
16
31
Забитые 28
Пропущеные 12
Разница 16
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
Днепр-1 Днепр-1 Дне
15
10
1
4
24
15
9
31
Забитые 24
Пропущеные 15
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В П В
5
Заря Заря Зар
15
9
2
4
34
18
16
29
Забитые 34
Пропущеные 18
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В В П
6
Александрия Александрия Але
15
6
5
4
15
13
2
23
Забитые 15
Пропущеные 13
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н Н П
7
Верес Верес Вер
15
6
4
5
14
15
-1
22
Забитые 14
Пропущеные 15
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н В В
8
Десна Десна Дес
15
6
3
6
17
22
-5
21
Забитые 17
Пропущеные 22
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П Н Н
9
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
15
6
1
8
16
24
-8
19
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П В В
10
Колос Колос Кол
14
4
2
8
9
21
-12
14
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: В П П П П
11
Рух Рух Рух
14
3
4
7
13
20
-7
13
Забитые 13
Пропущеные 20
Разница -7
Результаты последних матчей: П П Н Н В
12
Львов Львов Льв
15
3
4
8
11
23
-12
13
Забитые 11
Пропущеные 23
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В Н П
13
Черноморец Черноморец Чер
15
2
5
8
17
35
-18
11
Забитые 17
Пропущеные 35
Разница -18
Результаты последних матчей: П В Н Н П
14
Ингулец Ингулец Инг
14
2
4
8
11
25
-14
10
Забитые 11
Пропущеные 25
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П Н П П
15
Минай Минай Мин
14
1
6
7
10
22
-12
9
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
15
2
1
12
18
37
-19
7
Забитые 18
Пропущеные 37
Разница -19
Результаты последних матчей: П В П П П

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
15
18:37
7
Показать больше
Пятница, 26 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 27 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять