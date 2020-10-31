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Четыре гола, пенальти и удаление: обзор матча "Александрия" – "Десна"

31 октября, 19:17

Олег Люлька Олег Люлька

Соперники сыграли в боевую ничью 2:2 в поединке-триллере восьмого тура украинской Премьер-лиги

"Александрия" и "Десна" выдали огненное противостояние в восьмом туре чемпионата Украины. Поединок с четырьмя голами, одним пенальти, восемью желтыми карточками да еще удалением у гостей завершился боевой ничьей 2:2. Жалеть о том, что не выиграли, по такой игре могут как подопечные Владимира Шарана, так и команда Александра Рябоконя. А кто точно не проиграл в этом поединке, так это нейтральные болельщики.

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"Александрия" – "Десна". Обзор первого тайма с голом Тотовицкого (0:1)

"Александрия" – "Десна". Видео гола Банады (1:1)

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"Александрия" – "Десна". Видео гола Ситало (2:1)

"Александрия" – "Десна". Видео гола Будковского (2:2)

"Александрия" – "Десна". Видео удаления Имерекова ("Десна")

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"Александрия" – "Десна" – 2:2
Голы: Банада, 72, Ситало, 82 – Тотовицкий, 39 (пенальти), Будковский, 84
"Александрия": Панькив – Пашаев, Бабогло (Банада, 46), Бондаренко, Дубра, Вантух (Стецьков, 74) – Лучкевич (Безбородько, 70), Гречишкин, Мишенко (Третьяков, 46, Грицук, 86) – Ковалец – Ситало
"Десна": Паст – Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой – Огиря, Арвеладзе (Будковский, 78) – Калитвинцев (Гуцуляк, 78), Тотовицкий (Хлебас, 86), Мудрик (Картушов, 67) – Шевцов (Домбровский 67)
Предупреждения: Мишенко, Третьяков, Пашаев, Ситало – Мостовой, Гитченко, Огиря, Имереков
Удаление: Имереков (89, "Десна", второе предупреждение)

Статистика матча "Александрия" – "Десна" (2:2)

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"Александрия" – "Десна"

"Александрия" – "Десна" / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

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Источник: Сегодня|Спорт

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