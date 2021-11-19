Черноморец – Динамо: где и во сколько смотреть матч УПЛ

Сегодня одесситы и киевляне достигнут экватора Премьер-лиги, команды закончат первый круг национального чемпионата
В пятницу, 19 ноября, пройдет первый матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу. В Киеве Черноморец играет с Динамо.
Команды договорились, что первую встречу в сезоне переносят из Одессы в Киев, а в следующем туре сыграют на берегу Черного моря.
Когда начало
Поединок Премьер-лиги пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского и начнется в 19:30.
Где смотреть
Онлайн-трансляция матча Черноморец – Динамо идет на нашему сайте.
Также в прямой трансляции поединок можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".
Кто фаворит
В букмекерских конторах фавориты встречи киевляне. Коэффициент на победу Динамо – 1.13, на победу Черноморца – 20.00, на ничью – 8.80.
Вероятность исхода: успех Черноморца – 5%, ничья – 11%, победа Динамо – 84%.
Турнирная таблица
1
14
11
2
1
38
8
30
35
Забитые
38
Пропущеные
8
Разница
30
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
Н
2
14
11
2
1
35
7
28
35
Забитые
35
Пропущеные
7
Разница
28
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
Н
3
14
9
2
3
33
16
17
29
Забитые
33
Пропущеные
16
Разница
17
Результаты последних матчей:
В
В
В
П
В
4
14
8
4
2
23
11
12
28
Забитые
23
Пропущеные
11
Разница
12
Результаты последних матчей:
В
Н
П
В
В
5
14
9
1
4
21
14
7
28
Забитые
21
Пропущеные
14
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
6
14
6
5
3
14
10
4
23
Забитые
14
Пропущеные
10
Разница
4
Результаты последних матчей:
В
Н
Н
П
Н
7
14
6
3
5
17
21
-4
21
Забитые
17
Пропущеные
21
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
П
Н
Н
П
8
14
5
4
5
12
15
-3
19
Забитые
12
Пропущеные
15
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
Н
В
В
Н
9
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забитые
16
Пропущеные
22
Разница
-6
Результаты последних матчей:
П
П
В
В
В
10
13
3
4
6
13
18
-5
13
Забитые
13
Пропущеные
18
Разница
-5
Результаты последних матчей:
П
Н
Н
В
П
11
13
3
2
8
8
21
-13
11
Забитые
8
Пропущеные
21
Разница
-13
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
В
12
14
2
5
7
16
29
-13
11
Забитые
16
Пропущеные
29
Разница
-13
Результаты последних матчей:
В
Н
Н
П
П
13
14
2
4
8
9
22
-13
10
Забитые
9
Пропущеные
22
Разница
-13
Результаты последних матчей:
П
В
Н
П
П
14
13
2
3
8
9
23
-14
9
Забитые
9
Пропущеные
23
Разница
-14
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
Н
15
13
1
5
7
8
20
-12
8
Забитые
8
Пропущеные
20
Разница
-12
Результаты последних матчей:
П
П
Н
Н
П
16
14
2
1
11
17
32
-15
7
Забитые
17
Пропущеные
32
Разница
-15
Результаты последних матчей:
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П
П
П
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