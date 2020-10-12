Бывший тренер "Барселоны" мог возглавить "Шахтер": почему дончане выбрали Каштру

Сетьен был в списке кандидатов после ухода Паулу Фонсеки в "Рому"

Директор департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту рассказал, по каким критериям донецкой команде подошел ее нынешний тренер, португалец Луиш Каштру. Летом 2019-го он заменил Паулу Фонсеку. И почему "горняки" не выбрали бывшего наставника "Барселоны", испанца Кике Сетьена, который на тот момент возглавлял "Бетис".

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"Кике Сетьен был в списке кандидатов, когда мы выбрали Луиша Каштру. Очень важным критерием для нас является язык. В "Шахтере" очень много бразильских игроков. Когда тренер не говорит на русском, не говорит на английском, нам приходится задействовать несколько переводчиков. Получается, что оригинальная мысль только на 50-60% доходит до футболистов в процессе перевода. Поэтому язык был одним из важнейших факторов, ключевых критериев", – сказал Боту в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Кике Сетьен. Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Ранее президент "Шахтера" подвел итог сезона 2019/2020 для донецкого клуба. Ринат Ахметов обратился к болельщикам по поводу опубликования годового отчета.

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