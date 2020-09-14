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Бывший форвард "молодежки" из сельского клуба – лучший в чемпионате Украины

14 сентября, 12:08

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Нападающего "Колоса" Владимира Лысенко назвали лауреатом второго тура УПЛ

В минувший уик-энд украинский высший дивизион вернулся к жизни после матчей Лиги наций. Правда, очередной тур оказался неполным из-за того, что матч "Рух" – "Шахтер" перенесли. Напомним результаты второго тура чемпионата Украины. По итогам встреч экспертный совет Премьер-лиги объявил лучшего футболиста.

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Главным гером тура назвали 32-летнего форварда "Колоса" из Ковалевки Владимира Лысенко. Интересно, что на первое место уроженца Киева поставили все респонденты, сообщил сайт УПЛ. В экспертный совет лиги входят: Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Йожеф Сабо, Игорь Яворский и Сергей Нагорняк. В премьерном матче сезона за сельскую команду бывший игрок молодежной и юношеской сборных Украины забил два мяча. Смотрите, как "Колос" разгромил "Львов" в субботу:

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В свое время Лысенко выступал за многие клубы и только в Украине: "Динамо", "Арсенал", "Металлист", "Волынь", "Кривбасс", "Говерла", "Севастополь", "Олимпик" и "Десну". В его богатой на события карьере "Колос" является 10-м клубом.

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