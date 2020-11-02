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Бразильский клуб исключил скандального футболиста "Динамо" из своего состава

2 ноября, 10:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Левый защитник Сидклей находится в "Коринтиансе" на правах аренды

В еще одну неприятную историю попал 27-летний бразильский футболист Сидклей, права на которого принадлежат киевскому "Динамо". Буквально два дня назад стало известно, что "Коринтианс" начал платить "Динамо" долг за Сидклея. Но вскоре бразильский клуб не выдержал и исключил защитника из основного состава.

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Об этом сообщил официальный сайт "Коринтианса".

Решение принял главный тренер команды Вагнер Мансини. Поскольку договор аренды игрока рассчитан до конца 2020 года, то Сидклей будет оставшееся время заниматься на базе "Коринтианса". По всей видимости, игровые кондиции парня оставляют желать лучшего. За команду он отыграл 19 матчей, а мячей не забивал. В 2021 году бразилец должен вернуться в украинский клуб.

Ранее защитника "Динамо" раскритиковали за нарушения карантина.

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Сидклей перешел в "Динамо" в июле 2018 года из "Атлетико Паранаэнсе". За полтора сезона он так и не смог закрепиться в основном составе, проведя во всех турнирах 23 матча (17 – в чемпионате Украины, 1 – в розыгрыше Кубка, 5 – в Лиге Европы) и забив один мяч.

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Смотрите, как "Динамо" сыграло с "Ференцварошем" вничью в Лиге чемпионов:

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