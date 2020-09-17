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Бомбардир "Десны", которым интересовалось "Динамо", продолжит карьеру в Бельгии

17 сентября, 13:48

Олег Люлька Олег Люлька

Александр Филиппов, забивший в прошлом чемпионате 16 голов, перебирается в "Сент-Трюйден"

Нападающий "Десны" Александр Филиппов станет игроком бельгийского "Сент-Трюйдена". Как сообщает издание Het Belang van Limburg, 27-летний форвард черниговцев 17 сентября прибудет в расположение своего нового клуба для подписания контракта. Напомним, ранее в Бельгию из УПЛ перебрался игрок "Зари" Михайличенко.

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Отметим, что в прошлом чемпионате Украины Александр Филиппов забил 16 голов, уступив в снайперской гонке лишь форварду "Шахтера" Жуниору Мораесу, который наколотил 20 мячей.

В новом сезоне Филиппов также уже успел открыть счет результативным ударам. Его гол помог "Десне" обыграть на старте чемпионата Украины "Зарю" 3:1.

Добавим, что авторитетный портал Transfermakt оценивает Александра Филиппова в 1,3 млн евро. Что касается его новой команды, то "Сент-Трюйден" финишировал на 12-м месте в прошлом чемпионате Бельги, а сейчас идет 13-м.

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Александр Филиппов

Александр Филиппов / Фото: ФК "Десна" Чернигов

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Ранее мы писали, что Филлиповым интересовалось "Динамо". Киевляне сделали запрос "Десне", но отказались от покупки, узнав, что черниговцы хотят за него свыше одного миллиона евро.

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чемпионат Украины Динамо Киев чемпионат Бельгии Десна Чернигов Сент-Трюйден трансфер Александр Филиппов
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