Бомба сорвалась: Фернандо помешал Шахтеру совершить супертрансфер

В матче 12-го тура УПЛ "горняки" на последних минутах встречи сумели вырвать победу у львовского Руха со счетом 2:0. Сразу после поединка, директор Шахтера по футболу Дарио Срна ответил на вопрос о покупке лучшего нападающего чемпионата Аргентины.
"Форвард Альварес? С таким Фернандо нам форвард не нужен.
Есть еще Сикан, а со следующего сезона вернется Траоре.
Альвареса не будет у нас", – сказал Срна в интервью каналу Футбол 1.
Напомним, что на днях появилась информация, что донецкий клуб готов купить за 20 миллионов евро 21-летнего форварда Ривер Плейт Хулиана Альвареса.
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В текущем сезоне воспитанник Ривер Плейт провел 16 игр в чемпионате Аргентины, в которых забил 15 голов и выполнил пять голевых передач.
Отметим, что основной форвард "горняков" Ласина Траоре, который получил ужасную травму в матче Лиги чемпионов против Интера, будет находится вне игры до осени следующего года.
Сейчас тренерский штаб Шахтера во главе с Роберто Де Дзерби делает ставку на бразильского нападающего Фернандо, который в шести матчах чемпионата забил пять мячей.