Битва "коронавирусных": "Александрия" и "Ингулец" с десятками зараженных будут играть

Неординарная ситуация сложилась в чемпионате Украины с поединком шестого тура, в котором в воскресенье должны встретиться "Александрия" и "Ингулец". Вчера мы писали, что в "Александрии" сдали 27 положительных тестов на коронавирус. Оказалось, такая же невеселая история произошла и в стане соперника.

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О заражении вирусом в комментарии телеканалу "Футбол" рассказал президент "Ингульца" Александр Поворознюк:

"У нас тоже восемь человек болеет. Я сказал, что если некому выйти на поле, будет играть U-19, но играть мы будем согласно календарю. При любых обстоятельствах будем играть. Даже когда не будет у нас 13 игроков основного состава. Мы добавим U-19 и U-21, но все равно будем играть. Вчера было восемь заболевших, а сегодня уже 11. При любых раскладах мы выйдем на поле. Будь в соперниках "Александрия" или киевское "Динамо". Не пропустим ни одной игры".

Своими проблемами поделился и главный тренер "Александрии" Владимир Шаран:

"Президент "Ингульца" выступил категорически против переноса. С ним разговаривал наш президент, объяснил ситуацию, Поворознюк отказал в переносе. Но ничего. На данном этапе у нас есть 15 игроков, один вратарь. Надеюсь, они через два дня выйдут, как смогут – так и сыграют".

Интересно, что в заявке клуба из Кировоградской области значатся 67 футболистов, но молодежные команды U-19 и U-21 распустили по домам из-за большого количества зараженных.

Также известно, что коронавирус не позволит тренеру "Ворсклы" и нескольким игрокам выйти на матч.

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Смотрите, как "Олимпик" в результативном поединке обыграл "Александрию":

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