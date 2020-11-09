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Автора шального удара в матче "Шахтер" – "Динамо" назвали лучшим в туре

9 ноября, 12:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитников "горняков" Тарас Степаненко получил признание экспертов

Сегодня украинская Премьер-лига подвела итоги 9-го тура. Лучшим футболистом уик-энда признали полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко. 31-летний хавбек отыграл вчера весь матч против киевского "Динамо" с капитанской повязкой и помог команде победить со счетом 3:0.

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На днях в чемпионате Украины назвали лучших игрока и тренера октября.

В воскресной дуэли Степаненко стал автором голевой передачи на Маркоса Антонио. Хотя на самом деле Тарас бил по воротам Руслана Нещерета и попал в бразильца, от которого мяч и влетел в сетку. Конкурентами в борьбе за звание лучшего у "горняка" были форвард "Мариуполя" Даниил Сикан и нигерийский полузащитник "Олимпика" Бенито. Напомним, команды выдали голевой поединок (3:3) в Киеве в субботу.

В экспертный совет УПЛ входят: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

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Также Степаненко стал вторым лучшим игроком матча "Динамо" – "Шахтер" по оценкам статистиков.

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Смотрите, как ранее Тарас забивал за "Шахтер":

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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