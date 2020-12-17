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Арбитр не заметил, как Луческу выбежал в центр поля. Но наказание ему все равно вынесли

17 декабря, 19:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

Румынский тренер остался недоволен решением главного арбитра встречи против "Колоса"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу отстранен на один матч условно за выбегание на поле в матче против "Колоса" (2:2) в 13-м туре чемпионата Украины. Румынский тренер остался недоволен решением главного арбитра встречи удалить Владимира Шепелева после использования системы VAR.

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Кстати, сегодня ранее сам Шепелев получил одноматчевую дисквалификацию. Он пропустит первый матч киевлян в Премьер-лиге в 2021 году против "Олимпика" (базовая дата – 13 февраля).

Интересно, что в рапортах главного арбитра и четвертого арбитра матча не было никаких записей об этом инциденте. Тем не менее, КДК УАФ обратил на это внимание комитета арбитров. Решение же было принято на основании записи в рапорте делегата матча, сообщает УАФ.

Кстати, накануне Луческу и Суркис определились с кадровыми приоритетами "Динамо". Киевская команда хочет приобрести по одному опытному игроку в каждую линию поля.

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Смотрите, как "Динамо" играло в Лиге чемпионов против "Ференцвароша":

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чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу

Источник: Сегодня|Спорт

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