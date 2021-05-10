Арбитр должен был удалять игрока Динамо! Судейский разбор от Метревели

Михаил Метревели

Михаил Метревели, эксперт телеканала Футбол, специально для Спорт.Сегодня завершает еженедельный обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи, все спорные момент финального, 26-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

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"Последний тур УПЛ мало что решал в плане распределения мест в турнирной таблице, единственной неразыгранной была последняя путевка в еврокубки. В матчах претендентов на это место было два спорных эпизода, и можно сказать, что излишняя строгость арбитра в матче Десны способствовала ее проигрышу Мариуполю. С другой стороны, в матче Ворсклы был несправедливый пенальти в ворота полтавчан, что не помешало им довести игру до победы, поэтому судейство не стало ключевым при распределении позиций в таблице. В матчах лидеров также не обошлось без ошибок. Арбитр должен был удалять игрока Динамо Попова за неспортивное поведение, а судья матча Шахтера простил Ингулец не поставив пенальти за явный фол на Тете в штрафной".

Колос – Динамо – 0:3

Арбитр: Александр Омельченко. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо и довольно много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 80-й минуте Беседин на добивании после удара Леднева забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и не засчитал взятие ворот. Это верное решение. Форвард Динамо был на полкорпуса ближе к воротам, чем последний защитник Колоса.

На 87-й минуте Золотов в подкате сзади врезался в ноги Попову, после чего защитник киевлян встал и боднул головой своего оппонента. Арбитр показал участникам эпизода по желтой карточке. Желтая карточка для Золотова была верным решением, а вот в случае с Поповым арбитр проявил излишнюю либеральность. Игрок Динамо должен был получать прямую красную карточку за неспортивное поведение.

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Оценка: 7 баллов из 10-ти.

Заря – Александрия – 2:1

Арбитр: Александр Соловьян. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды очень много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 40-й минуте Гринь в штрафной в подкате сзади сбил Вантуха. Арбитр зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота Зари. Это верное решение. Игрок Зари тянулся до мяча, но не сыграл в него, а вместо этого ударил по ноге своего соперника.

На 80-й минуте Шахаб упал в штрафной после борьбы со Стецьковым. Арбитр показал игроку Зари желтую карточку за симуляцию. Это верное решение. Контакт со стороны Стецькова был, но Шахаб начал подгибать ноги сразу, как почувствовал руку защитника у себя на спине.

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Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Мариуполь – Десна – 4:1

Арбитр: Николай Балакин. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. На матче работал VAR.

Ключевым для арбитража был один эпизод. На 62-й минуте Домбровский ударил сзади по ноге Очеретько. Арбитр зафиксировал фол и показал игроку Десны вторую желтую карточку. Это верное решение. Домбровский сыграл грубо и фол тянул на желтую карточку. Но стоит отметить, что на 58-й минуте, когда Домбровский получил первое предупреждение, арбитр был излишне строг к игроку Десны. Он не по правилам остановил проход Бондаренко, но фол не был грубым и это не был срыв опасной атаки.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

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Минай – Ворскла – 1:2

Арбитр: Виталий Романов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 5-й минуте мяч после подачи углового в штрафной попал в руку Кулачу. Арбитр назначил пенальти в ворота Ворсклы. После совещания с ассистентом VAR арбитр оставил первоначальное решение в силе. Это сомнительное и скорее ошибочное решение. Мяч действительно попал Кулачу в руку, но он старался прижать ее к груди. И если бы мяч не попал в руку, то он попал бы игроку Ворсклы в грудь.

На 39-й минуте мяч после удара Тилля в штрафной попал в руку Матичу. Арбитр назначил пенальти в ворота Миная и показал Матичу желтую карточку. VAR подтвердил решение арбитра. Это верное решение. Хоть защитник Миная и прижимал руку к корпусу, но он развернулся к мячу так, что рука все равно увеличивала объем тела и помешала полету мяча, который шел в створ. Так что этот эпизод можно трактовать, как игру рукой. Пенальти заслуженный.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

Шахтер – Ингулец – 1:0

Арбитр: Дмитрий Панчишин. Матч был легким для арбитража. Команды старались играть корректно и мало фолили. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража был один эпизод. На 15-й минуте Тете упал в штрафной после подката Салема. Арбитр дал продолжить игру. Это ошибка. Защитник Ингульца не сыграл в мяч и ударил полузащитника Шахтера по ногам. Должен был быть пенальти в ворота Ингульца.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

Днепр-1 – Рух – 1:1

Арбитр: Геннадий Серпутько. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.

Рассмотреть стоит один эпизод. На 5-й добавленной ко второму тайму минуте Кондраков упал в штрафно после подката Батагова. Арбитр поставил пенальти в ворота Днепра-1. Это верное решение. Батагов не сыграл в мяч и ударил своего оппонента сзади по ноге.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Львов – Олимпик – 1:1

Арбитр: Анастасия Романюк. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды сравнительно немного фолили, но был ряд спорных эпизодов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 35-й минуте Эрнест упал в штрафной после борьбы с Драме. Арбитр дала продолжить игру. Это верное решение. Эрнест просто не удержал равновесие на скорости.

На 72-й минуте Тейшейра упал в штрафной после борьбы с Довгим. Арбитр оставила эпизод без внимания и дала продолжить игру. Решение сомнительное и скорее ошибочное. Довгий точно не сыграл в мяч и похоже, что зацепил Тейшейру сзади по ноге. Ракурс ТВ-повторов был не самым удачным, но казалось, что контакт между игроками был. А значит в ворота Львова должен был быть назначен пенальти.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.