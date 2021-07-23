Алексей Деревинский – лучший арбитр Премьер-лиги сезона 2020/2021 по версии "Сегодня"

Перед стартом нового сезона УПЛ мы подбиваем краткие итоги арбитража нашего чемпионата в сезоне прошлом. Заслуженное признание получил лучший арбитр сезона 2020/21 (по нашим оценкам). Вскоре он получит специальный приз от "Сегодня".
ТОП-5 лучших арбитров УПЛ прошлого сезона:
- Алексей Деревинский (средний балл – 8,20);
- Сергей Бойко (средний балл – 8,06);
- Екатерина Монзуль (средний балл – 7,83);
- Евгений Арановский (средний балл – 7,83);
- Андрей Коваленко (средний балл – 7,75).
Вот так дебют! Для Деревинского это был первый сезон в качестве арбитра Премьер-лиги. Дебют ему удался. Алексей был одним из немногих рефери, не допустившим результативных ошибок.
Деревинский зарекомендовал себя как спокойный, уверенный рефери, который четко контролирует ход игры и практически всегда находится в правильной позиции.
Алексей пока не работал на матчах с участием топ-команд УПЛ, но в грядущем сезоне наверняка начнет получать назначения на матчи наших еврокубковых команд.
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У Деревинского есть потенциал стать одним из лучших арбитров Украины. Итоговый рейтинг прокомментировал человек выставлявший оценки арбитрам по каждому туру, эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели:
"В прошлом сезоне арбитраж оставлял желать лучшего. Первым четырем арбитрам в рейтинге удалось провести чемпионат без особых ошибок и скандалов. Но в целом уровень нашего арбитража далек даже не от идеального, а от хорошего.
Мало наших арбитров работает на матчах еврокубков, а на чемпионате Европы вообще не было.
Но есть молодые арбитры, которые, надеюсь, покажут в новом сезоне хороший уровень.
И конечно, среди мужчин есть Катерина Монзуль, которая является светлым пятном. Это позволяет нам говорить, что девушки готовы на равных конкурировать с мужчинами. Это главный вывод прошлого сезона.
Касательно Алексея Деревинского, он прошел весь сезон ровно и не вляпался в скандалы. Но ему нельзя останавливаться на достигнутом.
Алексею стоит продолжать работать, чтобы команды не имели претензий к его арбитражу, как не имели и болельщики. У него есть все, чтобы считаться будущим нашего арбитражного корпуса".
ТОП-5 судейских ошибок прошлого сезона
Вдобавок к списку лучших вспомним самые грубые ошибки сезона, которых, надеемся, арбитры в новом сезоне допускать не будут.
5-й тур, Колос – Мариуполь 1:0
Главным антигероем матча стал арбитр Виктор Копиевский. При счете 0:0 на 94-й минуте рефери назначил пенальти за фол Сагуткина на Ильине. Фол был зафиксирован абсолютно верно. Вот только он был в метре от штрафной площади.
Самое интересное, что сначала Копиевский собирался назначить штрафной удар, но прислушался к совету бокового арбитра, который утверждал, что фол был в штрафной площадке. Коллективная ошибка арбитров подарила Колосу победу.
13-й тур, Динамо – Колос 2:2
Матч, в котором Игорь Пасхал наошибался на весь чемпионат вперед. Наиболее на ход встречи повлияло его ошибочное решение назначить в ворота Колоса пенальти за якобы фол Селезнева на Миколенко. Форвард Колоса действительно ударил защитника Динамо по ноге.
Вот только сначала он выбил мяч, а потом по инерции ударил Миколенко, который также пытался сыграть в мяч. Обычный игровой эпизод, после которого стоило продолжить игру.
Но Пасхал назначил ошибочный пенальти, благодаря которому Динамо переломило ход встречи.
15-й тур, Ингулец – Ворскла 2:2
Дмитрий Бондаренко полностью провалил этот матч, совершив ряд грубых ошибок. Наиболее вопиющим был эпизод на 74-й минуте.
После подачи углового Степанюк упал в штрафной Ингульца. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти.
Однако рядом со Степанюком не было ни одного игрока Ингульца. Форвард Ворсклы просто упал. То ли потеряв равновесие, то ли по собственной инициативе.
Арбитр купился и поставил пенальти, который лишил Ингулец победы и двух очков.
17-й тур, Мариуполь – Ворскла 0:1
Мариуполь значительно пострадал от арбитража Дениса Шурмана. Рефери принял два крайне сомнительных решения и оба против азовцев.
Но если для пенальти на Кулаче у него были хоть какие-то основания (Быков положил руку форварду Ворсклы на плечо, хотя Влад падал уж слишком картинно), то на 70-й минуте он допустил очень грубую ошибку.
Кулаков принял мяч в штрафной полтавчан, после чего ему в ногу врезался Яворский. Арбитр проигнорировал эпизод и дал продолжить игру.
Хотя фол был очевидным – защитник Ворсклы даже не пытался сыграть в мяч, а просто скосил своего оппонента.
24-й тур, Ворскла – Динамо 1:5
Виктор Копиевский допустил ошибку, которая никак не повлияла на исход матча, но заставила серьезно сомневаться в его профессионализме.
На 20-й минуте Степанюк упал в штрафной после борьбы с Забарным. Арбитр усмотрел фол и назначил пенальти в ворота Динамо.
Только повторы показали, что форвард Ворсклы сам ударил защитника киевлян по ноге, после чего упал на газон. На матче работал VAR, так что Копиевский побежал к кромке поля, посмотрел повтор эпизода со всех ракурсов и… оставил решение в силе!
До сих пор непонятно, чем руководствовался арбитр в принятии решения.