Александрия – вторая в УПЛ! После кировоградского дерби

Минимальная победа Александрии над Ингульцом позволила команде минимум до завтрашнего вечера выйти на второе место в чемпионате Украины

Александрия vs Ингулец / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Сегодня стартовал седьмой тур украинской Премьер-лиги. Открыло его кировоградское дерби: Александрия – Ингулец.

В чемпионате у команд противоположные задачи. Александрия борется за попадание в еврокубки, а вот Ингульцу важно как можно выше подняться от зоны вылета.

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Нельзя сказать, что зрители увидели зрелищный футбол с кучей моментов. На двоих команды забили всего один гол. В начале второго тайма Гринь вышел один на один и мастерски пробил мимо голкипера в угол.

Александрия – Ингулец – 1:0

Гол: Гринь (53)

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После этой победы Александрия временно вышла на второе место в турнирной таблице, подвинув Шахтер. Завтра "горняки" сыграют против Днепра-1. А лидер УПЛ киевское Динамо встречается в гостях с Металлистом 1925.

Турнирная таблица