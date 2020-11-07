"Александрия" благодаря руке обыграла сенсационный "Львов": видео гола

В этот раз, в отличие от предыдущего тура, кипер львовян Костик уже не сумел потащить удар с пенальти

Футбольный клуб "Александрия", не так давно являвшийся третьей силой украинского чемпионата, впервые в нынешнем сезоне сумел не пропустить гол в матче Премьер-лиги. В девятом туре УПЛ команда Владимира Шарана обыграла на своем поле ФК "Львов" со счетом 1:0.

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Единственный мяч в поединке у хозяев на 70-й минуте забил Максим Третьяков, реализовавший пенальти за игру рукой соперником в своей штрафной.

Гол Третьякова с пенальти за игру рукой

"Александрия" – ФК "Львов" – 1:0

Гол: Третьяков, 70 (с пенальти)

"Александрия": Панькив – Бондаренко, Бабогло, Вантух – Лучкевич, Банада, Гречишкин, Ковалец (Шастал, 83), Третьяков (Задерака, 90+1) – Ситало, Безбородько (Грицук, 57)

ФК "Львов": Костик – Якимец, Махмутович, Михоуби, Клименчук (Кравчук, 71) – Чиряк (Эрнес, 71), Айнсалу (Фелипе, 85), Сабино, Казлаускас (Кошман, 80) – Шина – Ныч

Предупреждения: Безбородько, Гречишкин – Казлаускас, Сабино

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Фото – ФК "Александрия"

Напомним, в предыдущем туре чемпионата Украины "Львов" добыл свою первую в сезоне победу, сенсационно одолев дома "Ворсклу" 1:0. Невероятные три очка львовянам в той игре принес 21-летний вратарь Орест Костик, на 99-й минуте отбивший пенальти в исполнении Кане. Справиться с 11-метровым второй матч кряду Костику, к сожалению для его команды, уже не удалось.

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