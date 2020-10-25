4 гола и 10 "горчичников": обзор сельского дерби "Колос" – "Минай" в УПЛ

Команды из сел Киевской и Закарпатской областей выдали отнюдь не скучную ничью в чемпионате Украины

В седьмом туре чемпионата Украины по футболу состоялось дерби зажиточных клубов из элитных сел – "Колоса" из Ковалевки Киевской области и "Миная" из одноименного села на Закарпатье. Дважды по ходу встречи в Ковалевке вели гости, но хозяева всякий раз отыгрывались. В итоге, была зафиксирована ничья как по голам – 2:2, так и по желтым карточкам – 5:5.

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На своей новенькой арене "Колос" в УПЛ остается непобедимым.

Обзор матча "Колос" – "Минай" (2:2)

"Колос" – "Минай" – 2:2

Голы: Милько, 19, Данфа, 63 – Нуриев, 17 (с пенальти), Шиндер, 62

"Колос": Кучерук – Гавриш, Максименко (Ильин, 46), Черноморец – Кравченко, Милько, Богданов (Задоя, 79), Емец – Костышин (Данфа, 46), Смирный (Исаенко, 59) – Лысенко (Селезнев, 59)

"Минай": Каниболоцкий – Меличенко, Матич (Лопыренок, 64), Сакив – Маембэ, Нуриев, Снижко (Голодюк, 64), Кныш (Кожанов, 76) – Ткачук – Пиняшко (Маткобожик, 81), Шиндер (Ахмедзаде, 81)

Предупреждения: Лысенко, Милько, Ильин, Селезнев, Кравченко – Матич, Кныш, Шиндер, Маембэ, Нуриев

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Статистика матча "Колос" – "Минай" (2:2)

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Напомним, по результатам матчей седьмого тура на чистое первое место УПЛ вышло "Динамо", одолевшее на НСК "Олимпийский" "Александрию" 1:0. За киевлянами расположились "Ворскла" и "Шахтер", в центральном матче тура сыгравшие вничью 1:1.

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