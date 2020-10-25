Українська
$ 28,27
33,41

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

4 гола и 10 "горчичников": обзор сельского дерби "Колос" – "Минай" в УПЛ

25 октября, 19:32

Олег Люлька Олег Люлька

Команды из сел Киевской и Закарпатской областей выдали отнюдь не скучную ничью в чемпионате Украины

В седьмом туре чемпионата Украины по футболу состоялось дерби зажиточных клубов из элитных сел – "Колоса" из Ковалевки Киевской области и "Миная" из одноименного села на Закарпатье. Дважды по ходу встречи в Ковалевке вели гости, но хозяева всякий раз отыгрывались. В итоге, была зафиксирована ничья как по голам – 2:2, так и по желтым карточкам – 5:5.

Реклама

На своей новенькой арене "Колос" в УПЛ остается непобедимым.

Обзор матча "Колос" – "Минай" (2:2)

"Колос" – "Минай" – 2:2
Голы: Милько, 19, Данфа, 63 – Нуриев, 17 (с пенальти), Шиндер, 62
"Колос": Кучерук – Гавриш, Максименко (Ильин, 46), Черноморец – Кравченко, Милько, Богданов (Задоя, 79), Емец – Костышин (Данфа, 46), Смирный (Исаенко, 59) – Лысенко (Селезнев, 59)
"Минай": Каниболоцкий – Меличенко, Матич (Лопыренок, 64), Сакив – Маембэ, Нуриев, Снижко (Голодюк, 64), Кныш (Кожанов, 76) – Ткачук – Пиняшко (Маткобожик, 81), Шиндер (Ахмедзаде, 81)
Предупреждения: Лысенко, Милько, Ильин, Селезнев, Кравченко – Матич, Кныш, Шиндер, Маембэ, Нуриев

Реклама

Статистика матча "Колос" – "Минай" (2:2)

В тренде
После сенсации в Мадриде "Шахтер" в большинстве не сумел переиграть "Ворсклу"

Читайте также: "Ингулец" сумел отстоять ничью в матче с "Мариуполем" в чемпионате Украины (видео)

Напомним, по результатам матчей седьмого тура на чистое первое место УПЛ вышло "Динамо", одолевшее на НСК "Олимпийский" "Александрию" 1:0. За киевлянами расположились "Ворскла" и "Шахтер", в центральном матче тура сыгравшие вничью 1:1.

Реклама

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
7
5
2
0
15
3
12
17
Забитые 15
Пропущеные 3
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ВорсклаВорсклаВор
7
4
3
0
13
5
8
15
Забитые 13
Пропущеные 5
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
3
Шахтер Шахтер Шах
7
3
4
0
16
8
8
13
Забитые 16
Пропущеные 8
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н В Н
4
КолосКолосКол
7
3
3
1
11
7
4
12
Забитые 11
Пропущеные 7
Разница 4
Результаты последних матчей: Н Н В Н В
5
ДеснаДеснаДес
7
3
3
1
11
7
4
12
Забитые 11
Пропущеные 7
Разница 4
Результаты последних матчей: В П Н В Н
6
МариупольМариупольМар
7
3
2
2
6
7
-1
11
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П Н В
7
ОлимпикОлимпикОли
7
3
0
4
10
12
-2
9
Забитые 10
Пропущеные 12
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В П В
8
АлександрияАлександрияАле
7
3
0
4
14
12
2
9
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: П В П В П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
7
2
2
3
11
13
-2
8
Забитые 11
Пропущеные 13
Разница -2
Результаты последних матчей: В В Н П П
10
ЗаряЗаряЗар
6
1
3
2
10
8
2
6
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В Н П
11
ИнгулецИнгулецИнг
7
0
5
2
7
10
-3
5
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П Н Н Н
12
МинайМинайМин
6
1
2
3
4
11
-7
5
Забитые 4
Пропущеные 11
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П Н П П
13
РухРухРух
6
0
2
4
5
13
-8
2
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П Н П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
6
0
1
5
3
20
-17
1
Забитые 3
Пропущеные 20
Разница -17
Результаты последних матчей: П П Н П П

Реклама

видео голов чемпионат Украины Колос Ковалевка Минай

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Рух" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Новичок
Новичок "Динамо" выбыл на полгодаЧУ по футболу
Защитник
Защитник "Динамо" подорожал в 20 раз после выступлений за сборную УкраиныФутбол
После матча
После матча "Динамо" – "Александрия" Шаран был в шоке от действий судьиЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 6-го тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 6-го тураЧУ по футболу
"Динамо" – "Александрия": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять