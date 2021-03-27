Звезду российского спорта не пускают на Олимпиаду из-за пьянства

Лучшая шпажистка России Татьяна Андрюшина может пропустить Олимпийские игры. Девушку дисквалифицировали на год из-за пьянства.

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Адвокат спортсменки Михаил Прокопец сообщил в Facebook, что дисквалификация была вынесена на основании показаний администратора базы, которая позднее отказалась от своих слов.

"Если вы спросите, за что же такое суровое наказание, схожее по тяжести с допинговыми нарушениями, вы будете сильно удивлены – за то, что, потеряв ключ от номера отеля, девушка спустилась на ресепшн без маски. Это смешно и грустно одновременно – сильнейшая в настоящий момент спортсменка в своем виде не едет на Олимпиаду, потому что прошлась от номера до ресепшн без маски. Не штраф, не предупреждение, не отстранение от сборов, а самое настоящее лишение права на профессию и средств к существованию с потерей ОИ, как вишенкой на торте".

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По его мнению, это формальная причина. То, что происходит на самом деле, еще печальнее. Президент федерации Михайлов обвинил девушку в пьянстве.

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"Сейчас на нее польется грязь, Михайлов уже позволил себе бездоказательно обвинить Татьяну чуть ли не в алкоголизме. Вы это еще не раз услышите, это их единственные аргументы – перевести дискуссию в разряд "что вы ее слушаете, она же пьет с утра", – отметил адвокат.

Спортсменка уже подала апелляцию в арбитражный суд на свою дисквалификацию. Из-за санкций 30-летняя чемпионка мира вынуждена будет пропустить Олимпийские игры, куда она автоматически попадает как первый номер национального рейтинга.

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