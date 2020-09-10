"Зверь!" Появились первые кадры из американского лагеря Ломаченко

Украинский чемпион в Лос-Анджелесе яростно избивает "грушу" перед поединком с непобедимым Лопесом

Василий Ломаченко у себя в Instagram показал первые кадры из своего американского тренировочного лагеря, в котором он под руководством отца готовится к бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против небитого и более молодого американца Теофимо Лопеса. Напомним, поединок должен состояться в Лас-Вегасе 17 октября.

Реклама

Читайте также: Как Лопесу победить Ломаченко: американцу советуют боксировать грязно и бить ниже пояса

На фото из калифорнийского ринга видно, что украинский Хайтек продолжает отращивать свою и без того внушительную бороду. Кроме того, запечатлена ярость Ломаченко – пока что по отношению к боксерской "груше", которую он немилосердно избивает.

Реклама

В комментариях под этими фото фолловеры Василия Ломаченко выражают пессимизм по поводу шансов Теофимо Лопеса в предстоящем бою:

В тренде Звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко: видео

"Лучший – в действии"

"Все четыре титула уедут в Украину"

"Посмотрите на Ломаченко! Он же зверь! Теофимо – без шансов"

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

Читайте также: "Лопес съест свои слова, а я привезу пояса в Украину": Ломаченко о будущем бое с наглым "янки"

Реклама

Ранее были названы гонорары Ломаченко и Лопеса за объединительный бой в США. Согласно данных The Athletic, Теофимо получит 1,5 миллиона долларов вместо изначально предложенных 1,25 миллиона. Гонорар Василия сократится с 3,5 миллионов до 3,25 миллиона.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама