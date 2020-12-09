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"Зрители увидят настоящую зарубу": украинец Сиренко выйдет в ринг против "танка Т-34"

9 декабря, 18:42

Елена Павлова Елена Павлова

13 декабря в Киеве пройдет поединок в супертяжелом весе за титул WBC Asia

Уже 13-го декабря в Киеве пройдет дебютный вечер бокса компании U Lions Promotions. Главным событием станет поединок в супертяжелом весе за титул WBC Asia между Владиславом Сиренко (14-0) и Константином Довбыщенко (7-8-1). Свой прогноз на бой сделал непобежденный супертяж Игорь Шевадзуцкий, который в последнем поединке уничтожил боснийца.

"Бой Сиренко – Довбыщенко будет конкурентным, интересным и ярким. . Я уверен, что зрители увидят тактику, технику и настоящую зарубу. Это поединок, который точно стоит посмотреть. У каждого в ринге есть шансы. К тому же, это супертяжелый вес, один удар может решить исход боя. До поединка всегда шансы 50 на 50", – рассказал Шевадзуцкий.

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Владислав Сиренко

Владислав Сиренко / Фото: Instagram

"С Костей мы боксировали по любителям дважды. Также неоднократно проводили тренировочные лагеря. С Владом мы сейчас находимся в одной команде, вместе работаем, спаррингуем. Сиренко – умный боксер, очень техничный, у него развит тайминг, он скоростной. Костя – спортсмен со стальным характером, настоящий боец. Он как танк Т-34 — идет вперед и пытается добиться своего", – рассказал супертяж.

Игорь Шевадзуцкий

Игорь Шевадзуцкий / Фото: Instagram

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Напоследок Игорь пожелал ребятам отбоксировать без травм и получить удовольствие от своей работы.

Ранее Сиренко рассказал про бой с Усиком: "Когда доберусь до него, нам придется подраться".

Смотрите, как Сиренко нокаутировал Ди Берардино

Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport

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прогноз бой супертяжелый вес Владислав Сиренко Игорь Шевадзуцкий
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