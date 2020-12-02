Знаменитый украинский боксер намекнул, что бросит бизнес и возобновит карьеру

Александр Гвоздик дал понять, что скоро мы снова увидим его на профи-ринге

Знаменитый украинский боксер Александр Гвоздик, в июне неожиданно завершивший карьеру, намекнул на ее возобновление.

"Два года назад я стал чемпионом мира WBC. Эти воспоминания заставили меня задуматься: "Может, это еще не конец?", – написал у себя в Instagram 33-летний Гвоздик

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Напомним, летом Гвоздик назвал две причины ухода из бокса. "Во-первых, никто не давал мне шанса на незамедлительный титульный бой. Во-вторых, сейчас возникла неопределенность в связи с коронавирусом", – сказал тогда украинец, проживающий в США, отметив, что намерен заняться бизнесом.

Однако уже в сентябре Гвоздик возобновил тренировки, вернувшись к работе с грушей. И уже тогда его поклонники заключили – все это неспроста.

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На любительском ринге Гвоздик успел стать победителем Универсиады и бронзовым призером Олимпиады-2012. В профи украинец провел 18 поединков, одержав 17 побед, 14 из которых – нокаутом. В последнем бою в октябре 2019 года в Филадельфии Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву нокаутом в 10-м раунде и лишился пояса WBC, хотя к тому моменту лидировал по судейским запискам.

Александр Гвоздик, тренировка

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