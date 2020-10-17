Зинченко ударно пожелал удачи Ломаченко в бою с Лопесом (видео)

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко оригинально пожелал удачи своему соотечественнику Василию Ломаченко в предстоящем бою против Теофимо Лопеса, который состоится в Лас-Вегасе рано утром в воскресенье, 18 октября, по киевскому времени. Онлайн-трансляция боя Ломаченко – Лопес доступна на нашем сайте.

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Александр Зинченко опубликовал у себя в Instagram-сторис видео, как он ударно сотрясает сине-желтые боксерские перчатки, которые висят у него в салоне машины. При этом футболист по-фанатски "зарядил": "Давай, чемп, сегодня топим всей страной за тебя!"

Зинченко желает удачи Ломаченко Видео: Instagram

Отметим, что Александр Зинченко давно дружит не только с Василием Ломаченко, но и с его кумом Александром Усиком. В частности, с Усиком встречался два года назад в Манчестере как накануне его боя с британцем Тони Беллью, так и после поединка. Напомним, тогда Зинченко зарядил Усика фартом – тот нокаутировал Беллью.

Ломаченко, Зинченко и Усик / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что на дуэли взглядов Лопес скрывал страх перед Ломаченко жвачкой. Эксперт по лицам Григорий Семчук объяснил, почему для Теофимо этот бой – вопрос жизни и смерти, а для Василия – лишь тренировка.

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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