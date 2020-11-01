"Жизнь скоро закончится": последние слова Чисоры перед боем с Усиком

Дерек дал понять, что готов драться с украинцем на смерть

Непосредственно перед выходом на бой против Александра Усика, который вот-вот пройдет на ринге лондонской "Уэмбли Арены", Instagram Дерека Чисоры опубликовал свежее фото британца из раздевалки, на котором он работает на тренажере. Да-да, за месяцы тренировочного лагеря перед поединком с украинцем не наработался. Даже сейчас продолжает пыхтеть. Онлайн боя Усик – Чисора доступен на нашем сайте.

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Усик – Чисора: где смотреть бой

При этом Дерек подписал свое фото на тренажере цитатой легендарного Мухаммеда Али: "У нас одна жизнь. И скоро она закончится. То, что мы делаем для Господа, будет длиться вечно".

Таким образом Чисора дал понять, что в бою против Усика готов драться не на жизнь, а на смерть, оправдывая свое прозвище "Война"

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Как мы писали ранее, перед выходом на бой с Усиком Чисора попрощался со своей семьей. За считанные минуты до начала поединка британец сделал звонок своим родным.

Также мы рассказывали, что менеджер Чисоры раскрыл очень интимную подробность перед боем с Усиком. Ради победы над украинцем британский боксер отказался от секса. Воздержание длилось шесть недель.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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