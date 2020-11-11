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Жертва Усика заменит Поветкина в бою с "Похитителем тел"

11 ноября, 09:47

Олег Люлька Олег Люлька

Дерек Чисора после поражения от Усика попытается оторваться на своем земляке Диллиане Уайте

Промоутер временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Александра Поветкина Андрей Рябинский сообщил, что британский супертяж Дерек Чисора заменит его подопечного в бою против Диллиана Уайта.

"По моей информации, Уайт будет боксировать 21 ноября. Его соперником станет Чисора", – цитирует Рябинского ТАСС

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Изначально британец Уайт должен был провести реванш с Поветкиным, но у "Русского Витяза" выявили коронавирус.

Напомним, в конце августа Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта, отправив его за канаты ринга. Россиянин, получивший выгодное финансовое предложение, с легкостью согласился на повторный бой с британцем. Но COVID-19 внес в эти планы коррективы.

Интересно, что на ринг Диллиан Уайт выходит под прозвищем "Похититель тел", а перед началом каждого своего боя он в раздевалке воет подобно волку.

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Напомним, что в своем последнем бою, менее двух недель назад, Чисора проиграл по очкам Александру Усику. И теперь, без особого перерыва на отдых, Дерек попытается выместить злобу за поражение от украинца на своем земляке Уайте.

Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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Александр Поветкин Дерек Чисора Диллиан Уайт
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