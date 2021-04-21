Жена Редкача послала его соперника прямо в ринге: эхо скандального боя

Реджис Прогрейс рассказал, почему Иван Редкач симулировал травму во время их боя и что кричала ему жена украинского боксера

На выходных украинец Иван Редкач проиграл Реджису Прогрейсу очень странным способом. После несильного удара Редкач корчился от боли и с ринга его вынесли на носилках.

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Реджис был удивлен таким поведением украинца, но знает причины.

"Редкач не хотел, чтобы его нокаутировали. В каждом раунде он пропускал много ударов и знал, что будет дальше. Он искал способ уйти из ринга. Тот последний удар даже не был сильным. Я стоял в ринге, а его жена кричала на меня: "Пошел на х..., пошел на х...", – признался Прогрейс в интервью BoxingScene.

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После боя Атлетическая комиссия Джорджии постановила, что украинец Иван Редкач проиграл американцу Реджису Прогрейсу техническим нокаутом, хотя изначальной формулировкой результата боя было техническое решение.

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За выход в ринг Редкач заработал 250 тысяч долларов, его соперник – 800 тысяч.

Иван Редкач на носилках после боя с Реджисом Прогрейсом / Фото: Getty Images

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