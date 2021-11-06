Железный Майк плохому не научит, но Усику лучше поберечь свои уши

Пока британский боксер никак не может определиться со своим будущим тренером, который будет готовить его к реваншу с Александром Усиком. В поисках наставника он уже исколесил всю Америку.
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А тем временем легенда Майк Тайсон предложил свои услуги в подготовке Эй-Джея. Но заранее предупредил, что Джошуа нужно еще многому научиться.
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"Готов ли помочь Джошуа с тренировками? Бесспорно. Я болтал чепуху, но он все еще молодой парень.
Ему по-прежнему нужно очень многому научиться. Понимаете, что я имею в виду?
Джошуа всегда будет человеком будущего, потому что он, черт возьми, просто ребенок. Он поздно начал заниматься боксом, так что Энтони до сих пор учится", – сказал Джошуа в интервью ESNEWS.
Тайсон, конечно, молодец, но главное, чтобы он не научил британца своим грязным приемчикам.
Напомним, что 24 года назад, во время легендарного боя Холифилд – Тайсон, в одном из моментов Майк откусил кусок уха своему сопернику.
Отметим, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".
А уже в марте-апреле Усик проведет бой-реванш с Джошуа.
Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон. Усик ранее заявлял, что хотел бы провести бой с Джошуа в Киеве на НСК "Олимпийский".
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