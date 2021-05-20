Завтра бой Усика и Джошуа должна утвердить WBO. Его планируют провести быстро летом

Промоутер украинского супертяжа Александр Красюк рассказал, что промоутер Эдди Хирн сегодня встретится с Энтони Джошуа для обсуждения боя

Александр Усик готов к новому вызову / Фото: Instagram

Промоутер Александр Красюк, который ведет дела украинского супертяжа Александра Усика, рассказал про ситуацию с организацией боя с чемпионом мира WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Ранее Красюк сообщил, что возобновил переговоры с командой британца и отступать ему уже некуда.

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"Через пару часов Эдди Хирн встретится с Джошуа для обсуждения боя. После этого мы снова свяжемся с Хирном. Сегодня мы уже общались три или четыре раза. Далее будем определяться с окончательными условиями поединка, с принципами нашего взаимодействия. Завтра должно прийти письмо от WBO с подтверждением того, что бой санкционирован. Планируем в конце августа провести этот поединок. Сделать это надо быстро", – сказал Красюк Tribuna.com.

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: Facebook

Ранее Тайсон Фьюри объявил, что его объединительный поединок с Энтони Джошуа состоится 14 августа в Саудовской Аравии.

Однако вскоре арбитражный судья отменил супербой Фьюри – Джошуа и обязал Тайсона провести 3-й бой с американцем Деонтеем Уайлдером до 15 сентября.

А если объединительный поединок в супертяжелом весе в ближайшее время не состоится, то Джошуа должен провести бой против обязательного претендента по версии WBO Усика. И для боя Усика с Джошуа уже нашли дату в августе.