Залет похлеще Магучих: Хижняк обнимался с другом Путина, планировавшим открыть бизнес в Крыму

Не успели утихнуть страсти с объятиями Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене, как в украинском спорте случилась новая "зрада". В скандал вляпался боксер Александр Хижняк

Александр Хижняк сделал фото с Роем Джонсом / Фото: Instagram

На церемонии AIBA в Сербии серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио встретился с легендарным американским боксером Роем Джонсом-младшим и не упустил шанс сделать совместное фото.

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"Рад был встретить и познакомиться с мировой легендой бокса Роем Джонсом, который также известен своей музыкальной и актерской деятельностью!", – подписал снимок Хижняк.

Рой Джонс – серебряный призер Олимпиады-1988, был чемпионом мира в пяти весовых категориях! От среднего до супертяжелого дивизиона, а в полутяжелом весе являлся абсолютным чемпионом.

А еще он запомнился тем, что в 2015 году продался России и выпросил у Путина российский паспорт для "облегчения ведения бизнеса и улучшения отношений с США".

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Бизнес он, кстати, хотел открывать в оккупированном Россией Крыму. В ответ Россия погасила налоговые долги боксера в США в размере 3 млн долларов.

Джонс хвалил президента России и встречался с ним в Севастополе, из-за чего был включен в базу "Миротворца". Позже Джонс гостил в Чечне по приглашению Рамзана Кадырова.

"Говорят, что наши страны – главные враги, но это не так. Почему русские так любят и уважают меня? 95% жителей России знают, кто я такой, а я американец. Разве они ненавидят нас? Нет, но если слушать пропаганду, то можно поклясться, что все якобы хотят нас убить", – рассказывал как-то в интервью боксер.

Для сравнения, Ласицкене, из-за которой едва не растерзали Магучих, активно критикует спортивные власти своей страны из-за допинговых схем, бездействия и непрофессионализма. Также она грозила им судами. Спортсменку даже не хотели пускать на Олимпиаду.

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