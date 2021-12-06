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Забыть о титуле? Украинский боксер проиграл отборочный бой

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
6 декабря, 08:33
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36-летний Сергей Деревянченко пообещал отдохнуть и начать с начала свой путь за чемпионским титулом
Адамес победил Деревянченко по очкам
Адамес победил Деревянченко по очкам / Фото: Getty Images

Украинский боксер Сергей Деревянченко споткнулся на пути к чемпионскому титулу. Он неожиданно проиграл отборочный поединок.

В Лос-Анджелесе украинец вышел в ринг против доминиканца Карлоса Адамеса. Победитель должен был встретиться с первым номером рейтинга WBC Хайме Мунгией. А дальше – бой с чемпионом.

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Начало поединка вышло сложным для нашего боксера. Карлос уверенно шел вперед, на любую атаку отвечал мощными и точными ударами.

Деревянченко, проиграв стартовые раунды, во второй половине поединка активизировался и пошел вперед. Увы, нокаутировать соперника не удалось. Пришлось ждать вердикта судей. Один из них увидел ничью – 95:95, два других отдали победу Адамесу – 96:94, 97:93.

Это четвертое поражение в карьере Деревянченко при 13 победах. Но он не опускает руки. Сергей пообещал отдохнуть и продолжить карьеру.

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