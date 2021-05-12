За подбитый Альваресом глаз Сондерс обеспечил себя на всю жизнь: гонорары боксеров

Британский спортсмен получил серьезную травму лица после удара мексиканца, но заработал не менее 8 миллионов долларов, зато его оппонент получит 35

Билли Джо Сондерс и Сауль Альварес / Фото: Getty Images

В ночь на воскресенье в Арлингтоне (Техас, США) Сауль Альварес победил Билли Джо Сондерса. Британский претендент не вышел на девятый раунд из-за повреждения глаза. Однако, как сообщили инсайдеры, он заработал довольно крупную сумму, которой ему хватит на всю жизнь.

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Правда, как оказалось, у Сондерса не просто заплыл глаз, но еще и сломалась кость. Накануне ужасный снимок черепа боксера после удара Альвареса попал в Сеть. Впрочем, здоровье Билли Джо должно восстановиться, инвалидом он не станет. Сам боксер также успокоил своих близких и поклонников, заявив, что с ним все в порядке. Относительно, конечно.

Зато за свое выступление в Штатах в присутствии 73 тысяч зрителей (в эпоху коронавируса!) Сондерс суммарно получит 8 миллионов долларов. Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер, заметив, что травма все же угрожает продолжению карьеры спортсмена.

Доходы же чемпиона мира и наилучшего боксера планеты вне зависимости от весовой категории значительно крупнее. Говорят, что рыжеволосый мексиканец Сауль Альварес заработал примерно 35 миллионов! Заметную часть в этой сумме составляет прибыль от продажи билетов.

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