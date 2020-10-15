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"Я опущу его": Ломаченко рассказал, каким пыткам подвергнет Лопеса во время боя

15 октября, 09:50

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский чемпион пообещал отправить своего непобедимого соперника на дно и лишить воздуха

Обладатель титулов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко рассказал, что он намерен не просто победить Теофимо Лопеса в поединке года 17 октября в Лас-Вегасе, а сделать это "неприятно" для американца. Напомним, ранее Ломаченко и Лопес уже встречались в ринге, но тогда обошлось без драки.

"Наверное, Лопеса во дворе не научили, что за языком нужно следить. Когда ты говоришь такие вещи, за них нужно будет отвечать. Ты не можешь просто так взять и что-то сказать, обозвать человека просто потому, что он тебе не нравится"

"Прежде всего я хочу выиграть этот поединок. Но если у меня будет шанс сделать неприятно, чтобы он почувствовал и запомнил, то я обязательно это сделаю"

"Я думаю, Лопес не понимает ситуацию до конца. Я хочу затянуть его в глубокую воду, опустить глубоко на дно и держать его под водой без воздуха", – пригрозил сопернику Василий Ломаченко в интервью ESPN

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Лопес vs Ломаченко

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

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Напомним, букмекеры называют украинца фаворитом предстоящего боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Однако Лопес обещает нокаутировать Ломаченко в течение трех раундов.

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Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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