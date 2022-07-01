Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстрел Одесской области 🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

"Я им не верю": Александр Усик заявил о готовности убивать россиян

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июля, 11:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Боксер рассказал о причинах выезда из Украины и высказал недоверие армии РФ
Усик готов мстить россиянам
Усик готов мстить россиянам / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

20 августа любители бокса смогут увидеть повторный бой между Усиком и Джошуа. В сентябре прошлого года Александр выиграл у Энтони в Лондоне и завоевал чемпионские пояса по версии WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Ради этого поединка Усик покинул ряды теробороны Киева и выехал из Украины. В интервью The Guardian боксер рассказал о своем решении и признался, что готов был выстрелить в россиянина.

Реклама

"Я боялся каждый день, пока был в теробороне. Я молился и просил: "Господи, пожалуйста, не дай никому попробовать убить меня. Не дай никому стрелять в меня. И, пожалуйста, не заставляй меня стрелять в другого человека". Но если бы я почувствовал опасность и угрозу для моей жизни или семьи, то убил бы российского солдата.

Я действительно не хотел уезжать из страны и покидать свой город. Однажды я пришел в больницу, где раненые воины проходили реабилитацию. Они попросили меня подраться с Энтони Джошуа ради нашей страны. Они сказали, что если я поеду, то помогу стране даже больше, чем если буду воевать в Украине.

Читайте также: Александр Усик высмеял зарвавшегося Тайсона Фьюри

Сейчас моя семья не в Украине, но много моих близких, друзей все еще остаются в стране. Я связываюсь с ними каждый день. Я интересуюсь их делами, потому что для меня очень важно, как они себя чувствуют и находятся ли в безопасном месте. Я хочу жить в Украине, сразу после боя с Джошуа вернусь домой.

Я не верю в то, что говорят россияне, ведь они не показывают правду в своей стране. Они якобы бомбят военных, армейские батальоны. Но они не показывают, как бомбы прилетают в дома мирных жителей и больницы.

Читайте также: Усик в украинской футболке притащил на дуэль с Джошуа воображаемую саблю

Несколько дней назад в Киеве бомба попала в дом с мирными людьми. Недавно ракета попала в торговый центр в Кременчуге, где находились обычные люди. А российские солдаты говорят на ТВ, что украинцы стреляют друг в друга. Так что я не верю их словам".

Отметим, что этой ночью от обстрела пострадала Одесская область, в том числе дом в Белгород-Днестровском районе. При этом друг Усика Василий Ломаченко забыл отреагировать на атаку его родного региона.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Спорт
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Покер-кейс
Открывай - и побеждай!
Азартные новости
Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
20 авг.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Бой года
До боя Усик - Джошуа
Джидда, Саудовская Аравия

20 августа

Последние новости
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2157К
2
Александр Усик Александр Усик
1698К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1660К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1150К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
1021К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
871К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
658К
8
Виталий Кличко Виталий Кличко
515К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Юлия Герасимова Юлия Герасимова
449К
У кого самый большой прогресс
Победители Лиги чемпионов
ТОП-5 лучших команд
1
Реал Реал
14
2
Милан Милан
7
3
Бавария Бавария
6
4
Ливерпуль Ливерпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
ПОКЕР НА СТОРОНЕ ДОБРА
PokerMatch new

Патрик
Леонард

Англия
Доллары для Украины
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
93
2
Ливерпуль Ливерпуль
92
3
Челси Челси
74
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетико Атлетико
71
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
86
2
Интер Интер
84
3
Наполи Наполи
79
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять