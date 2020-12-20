Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Вывалился за канаты ринга: два мощных удара отправили боксера в тяжелейший нокаут

20 декабря, 12:35

Елена Павлова Елена Павлова

Бедного Фернандеса ловил рефери, а потом бойца долго приводили в чувство

Тяжелейший нокаут увидели зрители в ночь с 19-го на 20 декабря в Сан-Антонио в андеркарде чемпионского поединка Сауль Альварес – Каллум Смит. В бою супертяжелого веса кубинский проспект Фрэнк Санчес (17-0, 13 КО) буквально смел с ринга мексиканца Джулиана Фернандеса (14-3, 11 КО).

Реклама

Читайте также: Месть за брата не состоялась: Канело лишил титула уже второго Смита

Фернандес слабо выглядел в атаке с первых секунд поединка, но держал удар соперника. Однако в 7-м раунде не выдержал, когда Санчес нанес правый прямой в челюсть, а затем еще один правый прямой в область виска. Мексиканец поплыл, начал заваливаться назад и даже выпал за пределы ринга. Рефери пытался его словить, но не успел.

Санчес является непобежденным бойцом. На его счету 17 побед в 17 поединках. Еще один поединок с участием кубинца был признан несостоявшимся. В активе 27-летнего Фернандеса теперь три поражения и 14 побед, из которых 11 — нокаутом.

Реклама

Ранее мы также писали, что король ринга Сауль Альварес попал 43% своих ударов: статистика показала, почему выиграл Канело.

Проморолик боя Альварес – Ковалев

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боксеры нокаут супертяжелый вес Фрэнк Санчес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Джошуа наложил в штаны в прямом эфире": Фьюри высмеял чемпиона после бояБокс
Усик проведет прощальный бой с братьями Кличко
Усик проведет прощальный бой с братьями КличкоБокс
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титула
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титулаБокс
"У нас уже были страшные годы имени братьев Кличко". Фанаты против боя Джошуа – УсикБокс
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бой
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бойБокс
Джошуа – Пулев: видео нокдаунов, нокаута и полная запись боя
Джошуа – Пулев: видео нокдаунов, нокаута и полная запись бояБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять