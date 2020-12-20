Вывалился за канаты ринга: два мощных удара отправили боксера в тяжелейший нокаут

Бедного Фернандеса ловил рефери, а потом бойца долго приводили в чувство

Тяжелейший нокаут увидели зрители в ночь с 19-го на 20 декабря в Сан-Антонио в андеркарде чемпионского поединка Сауль Альварес – Каллум Смит. В бою супертяжелого веса кубинский проспект Фрэнк Санчес (17-0, 13 КО) буквально смел с ринга мексиканца Джулиана Фернандеса (14-3, 11 КО).

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Фернандес слабо выглядел в атаке с первых секунд поединка, но держал удар соперника. Однако в 7-м раунде не выдержал, когда Санчес нанес правый прямой в челюсть, а затем еще один правый прямой в область виска. Мексиканец поплыл, начал заваливаться назад и даже выпал за пределы ринга. Рефери пытался его словить, но не успел.

Санчес является непобежденным бойцом. На его счету 17 побед в 17 поединках. Еще один поединок с участием кубинца был признан несостоявшимся. В активе 27-летнего Фернандеса теперь три поражения и 14 побед, из которых 11 — нокаутом.

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