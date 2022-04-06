"Все будет Украина, в том числе и Крым": Усик отвечает оккупантам

Жена украинского боксера Александра Усика высмеяла намерение псевдовласти АР Крым лишить ее мужа наград

Александр Усик со своей женой Екатериной

Военная агрессия России против Украины длится уже более 40 дней. Фашистская агрессия сплотила украинский народ и наших спортсменов.

Нашу страну активно поддерживает боксер Александр Усик. Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе вернулся в Украину в первые дни войны и сразу же вступил в тероборону Киева.

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Из-за этого оккупационная власть Крыма, где и родился боксер, решила лишить Усика награды "За верность долгу". Такое решение захватчиков рассмешило жену Александра. На своей страничке в Instagram Екатерина ответила так называемому премьер-министру Крыма Сергею Аксенову.

"Хочу передать привет Аксенову, не знаю, как его зовут. Сергей Валериевич, по-моему. Короче, беги, лола, беги! Потому что чувствую, что горит у тебя уже одно место очень сильно. Если ты даже о нас вспомнил, то уже совсем все плохо. Как можно забрать то, чего не дал? Все будет Украина. Крым тоже был и будет".

Напомним, что за последние восемь лет Александр Усик часто избегал вопросов о территориальной принадлежности крымского полуострова. Если сначала боксер уверенно заявлял о том, что Крым – это Украина, то позже стал увиливать от ответа.

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Впрочем, с начала вторжения Александр стал называть вещи своими именами. К слову, недавно Усик покинул Украину и начал подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа