Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Возвращение Головкина после скандала в бою с украинцем: он тяжелее и в халате

18 декабря, 08:43

Елена Павлова Елена Павлова

Боксер из Казахстана будет защищать два пояса

В ночь с 18 на 19 декабря во Флориде состоится возвращение в ринг чемпион мира IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО). Соперником бойца из Казахстана станет Камил Шеремета (21-0, 5 КО) из Польши. Ранее Саулю Альваресу предлагали 40 млн долларов за бой с Головкиным, но он отказался.

Реклама

Геннадий Головкин

Геннадий Головкин / Фото: matchroomboxing

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. В итоге спортсмен из Казахстана оказался немного тяжелее поляка. Вес 38-летнего Головкина составил 72,2 кг, 31-летнего Шереметы — 72,1 кг. А на финальной дуэли взглядов GGG явно находился в хорошем настроении.

В тренде
Одним абзацем. Повезло ли "Динамо" и "Шахтеру" с жеребьевкой Лиги Европы
Реклама

Напомним, что это будет первый поединок Геннадия с октября 2019 года, когда Головкин со скандалом выиграл у украинца Сергея Деревянченко решением судей. При том, как отмечал ряд специалистов, в большинстве раундов украинец был лучше. Что касается Шереметы, поляк в минувшей схватке досрочно победил Оскара Кортеса.

Бой Головкина и Шереметы должен был состояться в марте-апреле, но из-за травмы чемпиона поединок пришлось перенести.

Смотрите, как раскручивали свой бой Головкин и Деревянченко

Деревянченко – Головкин фотосессия Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боксеры дуэль взвешивание Геннадий Головкин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетях
Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетяхБокс
"Джошуа наложил в штаны в прямом эфире": Фьюри высмеял чемпиона после бояБокс
Усик проведет прощальный бой с братьями Кличко
Усик проведет прощальный бой с братьями КличкоБокс
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титула
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титулаБокс
"У нас уже были страшные годы имени братьев Кличко". Фанаты против боя Джошуа – УсикБокс
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бой
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бойБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять