Возвращение Головкина после скандала в бою с украинцем: он тяжелее и в халате

Боксер из Казахстана будет защищать два пояса

В ночь с 18 на 19 декабря во Флориде состоится возвращение в ринг чемпион мира IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО). Соперником бойца из Казахстана станет Камил Шеремета (21-0, 5 КО) из Польши. Ранее Саулю Альваресу предлагали 40 млн долларов за бой с Головкиным, но он отказался.

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Геннадий Головкин / Фото: matchroomboxing

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. В итоге спортсмен из Казахстана оказался немного тяжелее поляка. Вес 38-летнего Головкина составил 72,2 кг, 31-летнего Шереметы — 72,1 кг. А на финальной дуэли взглядов GGG явно находился в хорошем настроении.

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Напомним, что это будет первый поединок Геннадия с октября 2019 года, когда Головкин со скандалом выиграл у украинца Сергея Деревянченко решением судей. При том, как отмечал ряд специалистов, в большинстве раундов украинец был лучше. Что касается Шереметы, поляк в минувшей схватке досрочно победил Оскара Кортеса.

Бой Головкина и Шереметы должен был состояться в марте-апреле, но из-за травмы чемпиона поединок пришлось перенести.

Смотрите, как раскручивали свой бой Головкин и Деревянченко

Деревянченко – Головкин фотосессия Видео: Instagram

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